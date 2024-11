Black Friday: Senacon anuncia dicas para evitar fraudes

Originalmente, a Black Friday ocorre na última sexta-feira de novembro - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Black Friday promete movimentar a economia do País em novembro e despertar o interesse de muitos consumidores. Porém, o evento comercial que traz promoções em vários segmentos também é motivo de preocupações quanto à segurança e à veracidade dos descontos oferecidos.

Diante disso, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, anuncia uma série de dicas para proteger o consumidor contra fraudes e práticas abusivas. O secretário da pasta, Wadih Damous, destaca que momentos de maior volume de compras é uma oportunidade para fortalecer os conceitos de consumo consciente.

Originalmente, a Black Friday ocorre na última sexta-feira de novembro, mas alguns segmentos estendem as ofertas para o mês inteiro. “Essa é uma época em que as armadilhas se multiplicam. Vamos reforçar a nossa atuação para identificar práticas enganosas, como o aumento artificial de preços antes do período promocional”, alerta. É preciso garantir, segundo ele, que o consumidor tenha a segurança de que aquilo que é prometido nas propagandas seja efetivamente cumprido.

A Senacon, com apoio dos Institutos de Defesa do Consumidor (Procons) em todo o país, vai intensificar o monitoramento de sites de comércio eletrônico, redes sociais e estabelecimentos físicos para detectar irregularidades. Segundo Damous, outro foco de atenção será a transparência nas políticas de devolução e de reembolso, uma questão que provoca muitas reclamações nesta época do ano. “O consumidor deve estar bem-informado e não hesitar em denunciar qualquer prática abusiva”, acrescenta o secretário.

Entre as recomendações da Senacon, está a importância de o consumidor fazer pesquisas de preço antecipadamente e desconfiar de descontos extremamente agressivos que fogem dos padrões de mercado. “A Black Friday deve ser um momento de oportunidade, e não de frustração ou arrependimento”, diz Damous.

Dicas da Senacon para compras mais seguras na Black Friday:

1. Verifique a reputação da loja, especialmente em sites de reclamação e nos canais oficiais de consumidores.

2. Compare os preços com antecedência para avaliar se os descontos oferecidos são reais.

3. Desconfie de promoções exageradas e ofertas que parecem boas demais para ser verdade.

4. Prefira fazer compras em sites e estabelecimentos conhecidos e com boa reputação.

5. Leia atentamente as políticas de devolução e de reembolso antes de confirmar a compra.