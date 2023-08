BNDES e BID anunciam linha de crédito de R$ 4,5 bi para empresas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciaram nesta segunda-feira, 7, assinatura da carta de intenções do Programa de Acesso ao Crédito para MPMEs e Pequenos Empreendedores (Pro-Amazônia). No mesmo evento, foi lançado a Coalizão Verde, aliança internacional pioneira para promoção do desenvolvimento sustentável na região.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, serão liberados US$ 900 milhões (R$ 4,5 bilhões) em recursos das duas instituições, em operação garantida pelo governo federal, para fomentar a economia amazônica. Serão US$ 750 milhões do BID e US$ 150 milhões do BNDES.

Além de Mercadante, participaram o presidente do BID, Ilan Goldfajn; as ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e o ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), do Brasil, e Susana Muhamad (Meio Ambiente), da Colômbia; o governador do Pará, Helder Barbalho; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; as diretoras do BNDES Natália Dias (Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis) e Tereza Campello (Socioambiental) e a integrante do Conselho de Administração do Banco Izabella Teixeira; entre outros especialistas e autoridades.

Para ser formalizada, a linha de crédito ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), ligada ao Ministério do Planejamento, pelo BID e pelo Senado. A linha de crédito vai contar com incentivos à adoção de práticas sustentáveis, contribuindo para gerar empregos e construir uma economia equilibrada e ambientalmente responsável na região.

Segundo o BNDES, empresas e pequenos empreendedores de múltiplos setores serão beneficiadas com o financiamento para modernização, expansão, aquisição de bens e equipamentos e inovação.