Bolsa Família começa a ser pago nesta quinta-feira, 19 | A TARDE

Com R$ 1,67 bilhão em repasses diretos para 2,48 milhões de beneficiários da Bahia, o Bolsa Família inicia nesta quinta-feira, 18 de janeiro, o calendário 2024 de pagamentos do programa de transferência de renda do Governo Federal. No estado, os 417 municípios estão contemplados e a média recebida por família é de R$ 673,77, uma das maiores do país neste mês. Os pagamentos seguem de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante, até o dia 31.

A capital, Salvador, reúne o maior número de beneficiários no estado. São 302,5 mil a partir de um repasse de R$ 198,9 milhões. O valor médio por integrante do programa no município é de R$ 657,57. Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários no estado estão Feira de Santana (74,7 mil), Vitória da Conquista (51,9 mil), Camaçari (46 mil) e Juazeiro (39 mil).

No recorte que leva em conta os repasses diretos aos beneficiários, o município com maior valor médio na Bahia é Sítio do Mato, com média de R$ 730,80 para as 3.144 famílias atendidas na cidade. Na sequência aparecem Barra (R$ 730,27), Coronel João Sá (R$ 729,91), Potiraguá (R$ 726,52) e Prado (R$ 725,14).

BENEFÍCIOS

Na divisão pelas diferentes categorias de benefícios incluídos no novo Bolsa Família, a Bahia tem 915,2 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 voltado para cada integrante da família nessa faixa. Na lista de benefícios adicionais de R$ 50, o estado conta com 40,5 mil gestantes, 53,4 mil nutrizes e 1,5 milhão de crianças de sete a 18 anos.

RESPONSÁVEL FAMILIAR

Seguindo uma tendência nacional, 81,7% das famílias da Bahia contam com uma responsável familiar do sexo feminino. São 2 milhões de famílias com essa conformação do total de 2,48 milhões no estado.

NACIONAL

No país como um todo, são 21,1 milhões de famílias contempladas (57 milhões de pessoas) nos 5.570 municípios. O valor médio na conta dos beneficiários em janeiro de 2024 é de R$ 685,61, superior à média nacional observada nos 12 meses de 2023, que foi de R$ 670,36 (maior valor médio anual da história do programa).

DESASTRES

Exceção ao pagamento escalonado via NIS, 1,89 milhão de famílias em 197 municípios de seis estados atingidos por efeitos de desastres têm um calendário distinto. Elas terão o repasse unificado neste dia 18. São 109 municípios de Santa Catarina, um de Alagoas (Maceió), 55 do Amazonas, 10 do Paraná, 15 do Amapá e sete do Rio de Janeiro, estado atingido por fortes chuvas no último fim de semana.

CESTAS DE BENEFÍCIOS

Criados com a renovação do Bolsa Família em 2023, os benefícios complementares garantem que os repasses do programa de transferência de renda reconheçam de forma precisa as diferentes conformações familiares.

O Benefício Primeiro Infância, valor adicional de R$ 150 pago a cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários, chega a 9,5 milhões de pessoas em janeiro de 2024, a partir de um repasse de R$ 1,36 bilhão.

Outros benefícios variáveis, todos no valor adicional de R$ 50, são voltados para crianças e adolescentes de sete a 18 anos, gestantes e nutrizes. Em janeiro de 2024, a folha do programa inclui 406 mil gestantes (R$ 19,4 milhões em repasses), 486 mil mulheres em fase de amamentação (R$ 23 milhões) e 15,25 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos (R$ 703 milhões)

MÉDIA RECORDE

Medida que permite a permanência de famílias no programa por até dois anos mesmo que consigam emprego ou elevação da faixa de renda para até meio salário mínimo por integrante familiar, a Regra de Proteção em janeiro atinge 2,4 milhões de beneficiários. Para eles, o valor de repasse é de 50% do total repassado às outras famílias. A média em janeiro é de R$ 373,07. Para as outras 18,7 milhões de famílias que recebem 100% do benefício, a média de repasse é de R$ 725, 82.

PROTAGONISMO FEMININO

Como é usual na folha de pagamento do Bolsa Família, 83,5% dos responsáveis familiares em janeiro de 2024 são mulheres, um total de 17,6 milhões de beneficiárias. No recorte por raça, 73% das pessoas atendidas no mês se identificam como pretas ou pardas. Na divisão por segmentos da população, há 207 mil famílias pertencentes a grupos em situação de rua e 346 mil famílias de catadores de recicláveis.

REGIÕES

O Nordeste é a região com maior número de beneficiários na folha de janeiro do Bolsa Família. São 9,5 milhões de famílias que têm acesso a um valor médio de repasse de R$ 682,26 a partir de R$ 6,49 bilhões em repasses do Governo Federal (detalhes no infográfico abaixo). Na sequência aparece a região Sudeste, com 6,3 milhões de famílias atendidas e valor médio de R$ 676,78. A Região Norte, por sua vez, tem o maior valor médio por beneficiário no país, com R$ 721,50, que chegam a 2,5 milhões de famílias. No Sul, são 1,4 milhão de beneficiários e valor médio de R$ 678,13. No Centro-Oeste, por fim, 1,19 milhão de famílias e valor médio de R$ 689,44.

ESTADOS

Na divisão por estados, São Paulo é a Unidade da Federação com maior número de famílias contempladas. São 2,62 milhões nos 645 municípios do estado, com 1,78 bilhão em repasses do Governo Federal (confira infográfico). Na sequência aparece a Bahia, com 2,48 milhões de integrantes do programa e R$ 1,67 bilhão em repasses. Outros seis estados somam mais de um milhão de beneficiários: Rio de Janeiro (1,74 milhão), Pernambuco (1,62 milhão), Minas Gerais (1,62 milhão), Ceará (1,47 milhão), Pará (1,35 milhão) e Maranhão (1,2 milhão).