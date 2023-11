Bracell lança novas metas de sustentabilidade até 2030 | A TARDE

Com uma estratégia a longo prazo de sustentabilidade, composta por metas e compromissos, a Bracell 2030 foi lançada oficialmente nesta terça-feira, 8, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), que propõem diretrizes globais para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

O evento "Seminário Bracell 2030: construção de um legado para um futuro sustentável" aconteceu em São Paulo, com um painel que reuniu líderes de mercado, especialistas e formadores de opinião, para discutir as ações necessárias para construção de um futuro mais inclusivo e sustentável.

O debate, mediado pela jornalista Christiane Pelajo, abordou temáticas de mudança de modelos de negócio para uma atuação mais sustentável, o papel das parcerias público-privadas, perspectivas para o futuro e outras questões fundamentais para a transformação positiva dessa agenda tão atual.

Sendo a maior produtora de celulose solúvel do mundo, a Bracell é uma empresa brasileira que começou em 2003 na Bahia e, em 2018, chegou também ao estado de São Paulo. Hoje, a líder global conta com fábricas localizadas no Polo Industrial de Camaçari (BA) e no distrito industrial de Lençóis Paulista (SP), além das operações florestais em Mato Grosso do Sul e Sergipe.

Durante o painel de debate, o presidente da Bracell, Praveen Singhavi, destacou as metas e os compromissos que a empresa já atua e também pretende aplicar para os próximos anos. Com a proposta principal de entregar um resultado sustentável, como afirma Praveen, uma das atividades da empresa é plantar 150 milhões de árvores anualmente, sendo 500 mil delas todos os dias.

“Quando começamos um negócio, tem que ser primeiro sustentável para, depois, ele começar. Para nossa indústria, a floresta, a água e o clima, estão muito ligados aos nossos negócios. Nosso propósito é melhorar vidas, entregando recursos sustentavelmente”, diz Praveen.

Uma das metas criadas foi o “Compromisso Um para Um”, que pretende contribuir com a conservação das áreas de vegetação nativa em tamanho igual às áreas de plantio. Isso quer dizer que, para cada um hectare plantado de eucalipto, a Bracell se compromete com a conservação de um hectare de área nativa.

“É uma iniciativa pioneira, a gente não tem nada parecido no país. Então, só lembrando, pra cada um hectare de eucalipto plantado, a Bracell se compromete em apoiar a conservação de um hectare de vegetação nativa. A gente avançou muito nas nossas áreas florestais, mas eu acho que a característica mais inovadora e importante do projeto, é esse apoio que a gente está dando para preservação de áreas de proteção ambiental públicas nos três estados que a gente opera: São Paulo, Mato Mato Grosso do Sul e Bahia. A gente atingiu 82% da proporção para um no ano passado, agora a gente quer atingir um para um até 2025”, detalha Márcio Nappo.

A Bracell transformou a operação em São Paulo livre de combustíveis fósseis, além de remover 5 milhões de toneladas de CO2 por ano, de acordo com Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa. A empresa buscou realizar o estoque de carbono através de um inventário de emissões de gases estufa (GEE) de acordo com o GHG Protocol e o Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas. A meta atual é reduzir 75% das emissões de carbono por tonelada de produto até 2030.

Ainda nessa proposta sustentável, a líder global pretende substituir toda a frota de transporte de celulose para caminhões elétricos, com o objetivo de reduzir a pegada de carbono e capacidade de carregar 3 toneladas de produto. Um dos veículos marcou presença no evento, estacionado no espaço externo.

“Historicamente, as empresas reportam suas iniciativas aos seus acionistas. Mas as empresas modernas sabem a importância de se reportar à sociedade. (...) O setor de celulose é um ponto fora da curva no Brasil do ponto de vista da geração de valor agregado. Ele planta, colhe, replanta e conserva", reforçou Paulo Hartung, um dos painelistas que esteve presente no evento.

Projetos sociais

A Coopecir foi criada através do projeto Fábrica de Fardamento | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A Bracell levou para o evento em São Paulo dois projetos sociais que realiza na Bahia: a Farmácia Verde, voltada para produtos naturais produzidos por mulheres quilombolas; e a Coopecir, uma cooperativa de costureiras que produz materiais de tecido com celulose.

A Coopecir foi criada através do projeto Fábrica de Fardamento, que iniciou em Inhambupe, no interior da Bahia, com o objetivo de profissionalizar os moradores em corte e costura industrial. Hoje, a cooperativa é composta por 14 mulheres e um homem, que atuam com fardamentos, brindes corporativos e outras peças de tecidos, feitos com material de celulose.

“A celulose é produzida pela célula e a viscose é produzida de celulose. Também fazemos brincos corporativos, ecobags, camiseta da base, que é a camiseta branca. É uma transformação de vidas, antes éramos pessoas anônimas e hoje temos visibilidade quase na Bahia inteira”, descreve Jilvânia Costa, diretora financeira da Coopecir.

Já a Farmácia Verde foi desenvolvida na comunidade quilombola do Cangula, no município baiano de Alagoinhas. O projeto, que conta com nove mulhers da comunidade, começou com o objetivo de resgatar a cultura do povo negro, como afirma Valcineide Mendes, coordenadora da iniciativa.

A Farmácia Verde é voltada para produtos naturais produzidos por mulheres quilombolas | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

“Sempre falo que até o empoderamento negro racial que se perdeu dentro da comunidade, hoje está diferente por causa do projeto. Hoje, a gente já tem muitos clientes que conquistamos ao longo desse tempo. Já fazem uso do sabonete. Salvador, Lauro de Freitas, lá mesmo em Alagoinhas fazemos a entrega desses produtos. A gente participa de muitas feiras de saude, empreendedorismo, escolas, principalmente neste novembro negro”, comenta Valcineide.

Os projetos fazem parte da Bracell Social, uma iniciativa que tem foco em educação, geração de renda e valorização da cultura local.

Celulose

A Bracell tem capacidade total para produzir, por ano, 2 milhões de toneladas de celulose solúvel ou até 3 milhões de toneladas de celulose Kraft. Existem três tipos do material que são fabricadas pela empresa:

Branqueada (Kraft)

- Papéis de impressão e escrita

- Papéis sanitários (higiênico e toalha)

- Papéis filtro

- Papéis autoadesivos

Solúvel (rayon-grade)

- Viscose e fibras de lyacell usadas em tecidos e não tecidos

- Filamentos de viscose para tecidos delicados (roupas íntimas femininas)

- Lenços umedecidos

- Máscaras cosméticas

- Filmes de celofane para embalagens

- Esponjas de viscose para limpeza doméstica e industrial

Solúvel especial (specialty-grade)

- Flocos se acetato de celulose (filtros de cigarro, fios e fibras de filamentos têxteis para não tecidos)

- Produtos farmacêuticos e alimentícios (produzidos a partir de celulose microcristalina)

- Tintas de imprimir, tintas especiais, esmaltes e cosméticos (produzidos a partir de nitrocelulose)

- Filamento industrial utilizado para produzir reforço de pneus

- Éteres de celulose e invólucros artificiais para salsichas (aplicações especiais de celulose)