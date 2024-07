Bracell oferece oportunidades de emprego na fábrica de Camaçari

- Foto: Divulgação

A Bracell está com inscrições abertas para quatro vagas de emprego para a unidade fabril da empresa no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. As oportunidades, com carga horária integral, são para soldador I, assistente técnico ll, analista de melhoria contínua pleno e analista de materiais II.

Os selecionados para as vagas terão salários compatíveis com as respectivas funções e um pacote de benefícios que inclui, por exemplo, plano de saúde e odontológico, transporte fretado, refeição na fábrica, vale-alimentação, auxílio-escola para os filhos elegíveis, auxílio-creche, prêmio de férias, auxílio funeral e seguro de vida em grupo. Além disso, os colaboradores participam do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e podem ser contemplados com auxílio-educação para complementar a qualificação.

Confira os requisitos para as vagas:

Soldador I

* Ensino médio completo.

* Experiência em função semelhante.

* Experiência com sistema de alta pressão.

Assistente técnico ll

* Nível técnico em automação, mecânica, elétrica, eletrotécnica, instrumentação ou curso técnico correlato.

* Possuir vivência relevante em atividades similares.

* Disponibilidade para mudança de local de trabalho (Camaçari/BA).

Analista de melhoria contínua pleno

* Superior completo em Engenharia Química, de Produção, Mecânica, Ambiental ou Elétrica ou Administração.

* Desejável ter pós-graduação na área de melhoria continua ou gestão de projetos.

* Inglês intermediário/ avançado

* Desejável ter conhecimentos com implementação e gestão de projetos de melhoria (Kaizen) e planejamento e implementação de 5S.

* Desejável ter conhecimento de Six Sigma e Lean Manufacturing;

Analista de Materiais II

* Superior em Administração, Engenharia ou áreas afins.

* Desejável ter conhecimento nas ferramentas de MS Project/ Primavera, Power BI, Autocad, FMEA e Ishikawa.

* Inglês intermediário.

Mais informações sobre as vagas oferecidas pela Bracell, inclusive em outros estados onde a empresa tem unidade, podem ser acessadas no link: https://www.bracell.com/carreiras/.

Banco de Talentos

Com foco na atração de novos profissionais, a Bracell Bahia realiza também as inscrições para o banco de talentos de operadores de máquinas de colheita. Os interessados podem se inscrever no site https://www.bracell.com/carreiras/. É importante destacar que a inscrição no site não garante uma vaga de emprego, mas é uma oportunidade para que a empresa conheça as qualificações profissionais dos candidatos.

Os interessados devem ter ensino médio ou curso técnico nas áreas de mecânica, agricultura, florestal ou correlatos; conhecimento básico em informática; curso de operação de máquinas florestais; e disposição para se mudar para o local de trabalho.