Bradesco tem lucro recorrente de R$ 4,2 bi no 1º tri | A TARDE

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024. O resultado representa uma alta de 46, 3% na comparação com o trimestre anterior. No entanto, ao se avaliar o igual período de tempo do último ano, é notada uma queda de 1,6%.

O chamado lucro recorrente é aquele que é esperado que aconteça em exercícios futuros. Ele desconsidera os resultados de eventos que não são esperados para o negócio.

No caso do Bradesco, o desempenho foi impulsionado por menores despesas com Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), controle de despesas operacionais e desempenho das operações de seguros.

O PDD é obtido na relação entre o valor total de um carteira de crédito e o % de inadimplência esperado pela instiuição financeira.

O Bradesco ainda teve baixa de 14,4% (R$ 14,522 bilhões) na margem do banco com clientes. O resultado está relacionado com o ganho em operações de crédito. A margem financeira total do banco caiu 9% no primeiro trimestre, na comparação com o igual período do ano anterior, ficando em R$ 15,152 bilhões.

As receitas do Bradesco apresentaram alta de 1,3% (R$ 8,861 bilhões) em um ano. As despesas de provisão, as PDD, reduziram 17,9% em um ano, totalizando R$ 7,341 bilhões.

No âmbito da carteira de crédito do banco, ela ficou em R$ 889,918 bilhões no primeiro trimestre. O resultado representa alta de 1,2% em um ano. O desempenho foi puxado pela alta de 2% nas operações para pessoas físicas. A carteira de pessoas jurídicas teve crescimento de 0,7%.

