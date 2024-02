Brasil recebe prêmio de Melhor País de Destinos do mundo, em Madri | A TARDE

O Brasil recebeu nesta quarta-feira, 24, o prêmio de ‘Melhor País de Destinos do mundo’, durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha, organizado pela Federação Espanhola de Jornalistas e Escritores de Turismo, vinculada à Federação Mundial Fijet World, responsável pelos Prêmios Fijet.

A entidade reconhece e homenageia instituições e empresas do setor, valorizando a excelência na gestão, a promoção do turismo e dos destinos. O prêmio foi entregue pelo presidente da Fijet, Miguel Ángel González, à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), representando o Brasil.

“Estamos num ótimo momento de retomada do turismo internacional. Acreditamos que 2024 será o ano em que recordes serão batidos no setor e estamos muito felizes por entregar ao Brasil o prêmio de melhor destino internacional do ano. Principalmente porque os jurados desse prêmio são jornalistas do turismo que viajam o mundo”, comentou.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, agradeceu a homenagem e ressaltou a importância do trabalho do governo federal em prol do turismo. Ele reforçou, ainda, que o reconhecimento também é resultado do trabalho da Agência a partir de uma nova visão de país.

“Temos que desmistificar a ideia de que o Brasil oferece somente sol e praia. O Brasil é muito mais que isso e estamos trabalhando para mostrar ao mundo que o Brasil também é gastronomia, é cultura, é sustentabilidade. É muito importante receber esse prêmio, pois o Brasil está num momento de reerguimento com o Governo Lula, que reconectou nosso país com o mundo. Os resultados estão aparecendo no turismo e esse prêmio é um deles. Isso reforça que estamos no caminho certo”, afirmou Freixo.

Ele também parabenizou os gestores públicos, empresários e trabalhadores que atuam no setor: “O prêmio é uma conquista de todos que se dedicam ao turismo”.

A agência lançará, durante a participação na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, o primeiro metaverso de turismo do Brasil para reforçar o país no mercado de turismo espanhol.