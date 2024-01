Brasil terá 12 feriados bancários em 2024 | A TARDE

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Brasil terá 12 feriados nacionais em que não haverá expediente bancário, em 2024. O calendário foi divulgado nesta segunda-feira, 15, pela entidade.

Quatro desses feriados cairão no sábado ou domingo, quando já não ocorre o atendimento ao público presencial em agências bancárias.

Além dos feriados, 2024 contará com expediente especial na Quarta-Feira de Cinzas, no dia 14 de fevereiro, após o Carnaval. As agências só abrem para atendimento ao público às 12h, no horário local, com encerramento das atividades no horário normal de fechamento.

Segundo a Febraban, as agências que fecham antes das 15h terão início do expediente bancário antecipado, para garantir o mínimo de três horas de atendimento ao público.

Os carnês e contas de consumo (como água, energia e telefone) com vencimento em qualquer uma dessas datas poderão ser pagos no dia útil seguinte, sem acréscimos. O diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria, destaca que, "normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais".

Os serviços bancários via aplicativos e internet banking funcionam normalmente mesmo nos feriados e o diretor recomenda que os clientes optem por esses canais digitais nos dias em que as agências não abrem ao público.

Confira todos os feriados bancários:

12 de fevereiro, segunda-feira: Carnaval

13 de fevereiro, terça-feira: Carnaval

29 de março, sexta-feira: Sexta-feira da Paixão

21 de abril, domingo: Dia de Tiradentes

1º de maio, quarta-feira: Dia do Trabalho

30 de maio, quinta-feira: Corpus Christi

7 de setembro, sábado: Independência do Brasil

12 de outubro, sábado: Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro, sábado: Dia de Finados

15 de novembro, sexta-feira: Proclamação da República

20 de novembro, quarta-feira: Dia da Consciência Negra

25 de dezembro, quarta-feira: Natal