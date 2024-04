Brasil terá oitavo maior PIB do mundo este ano, projeta FMI | A TARDE

Segundo uma nova projeção do Produto Interno Bruto (PIB) das principais economias do mundo, feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil deverá ganhar uma posição até o final deste ano, ultrapassando a Itália.



A nova estimativa é que o PIB brasileiro avance 2,2% este ano e 2,1% em 2025. Antes, as estimativas eram de 1,7% e 1,9%, respectivamente.

O Brasil voltou ao grupo das dez maiores economias do mundo em 2023, na nona posição, alcançando a atual nona posição. Até o final de 2024, o Brasil terá um PIB de US$ 2,331 trilhões, segundo a projeção do FMI, ficando atrás apenas de França (US$ 3,130 trilhões), Reino Unido (US$ 3,495 trilhões), Índia (US$ 3,937 trilhões), Japão (US$ 4,110 trilhões), Alemanha (US$ 4,591 trilhões), China (US$ 18,533 trilhões) e Estados Unidos (US$ 28,781 trilhões).