Brasil volta ao Top 10 no ranking de maiores economias do mundo | A TARDE

O Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo em 2023, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 19, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). O país subiu três posições neste primeiro ano do Governo Lula e chegou até a nona posição, ultrapassando também o Canadá.

Segundo o FMI, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023, o nono maior do mundo. De acordo com o levantamento, as três maiores economias do planeta são Estados Unidos, China e Alemanha, que ultrapassou o Japão.

Nas redes sociais, o perfil do presidente Lula (PT) comemorou a noticia, ironizando as afirmações de oposicionistas que a economia no país melhor por "sorte".

Vocês não sabem o trabalho que dá para ter tanta sorte... https://t.co/NHaTKdu6lB — Lula (@LulaOficial) December 19, 2023

O Brasil então virou a nona maior economia do mundo em termos nominais, que não considera fatores como a desigualdade de renda, o bem-estar da população ou o impacto ambiental da produção econômica. No entanto, no PIB per Capita calculado a partir da divisão do PIB total pelo número de habitantes, o país está apenas no 66º lugar. O maior PIB per capita do mundo é o de Luxemburgo (US$ 116,9 mil), seguido por Suíça, Irlanda e Noruega.