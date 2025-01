Brasileiros deixaram de sacar mais de R$ 380 milhões em prêmios - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal informou que brasileiros deixaram de sacar R$ 383 milhões em prêmios de loterias em 2024, na contagem até novembro. Em 2023, R$ 485,7 milhões em prêmios foram prescritos.

Quando os prêmios não são retirados pelos ganhadores em até 90 dias após o concurso, o montante é repassado ao Tesouro Nacional para investimento no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

A Caixa alerta portanto, que caso o jogador não acertar o prêmio principal, é importante que o apostador confira se também não pontuou nas demais faixas já que a maioria das modalidades de jogos possui diferentes faixas de premiação.

Neste ano, a Mega da Virada 2024 tem prêmio estimado em R$ 600 milhões, o maior da história do loteria, para quem acertar as seis dezenas, e também irá premiar as apostas que acertarem cinco e quatro números.