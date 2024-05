Brasileiros devem gastar mais de R$ 350 com presente de Dia das Mães | A TARDE

Neste Dia das Mães, os brasileiros planejam gastar mais que no ano passado, é o que aponta uma pesquisa do Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre. Dos 1.600 participantes, quase metade dos entrevistados (47%) pretendem investir mais de R$ 350 em presentes, enquanto 24% entre R$ 250 a R$ 350.

No ano anterior, essa mesma pesquisa foi realizada e dos participantes da pesquisa, 29% pretendiam gastar entre R$ 100 e R$ 200, enquanto apenas 24% mais de R$300.

Realizada na penúltima semana de abril, a pesquisa mostra ainda que artigos de moda são os preferidos, de acordo com 19% dos respondentes, seguidos por eletrodomésticos (15%) e celulares e acessórios de telefone (13%).

“Uma novidade dessa pesquisa é que 23% dos entrevistados - 1 a cada 5 - consideram esse ano a ideia de fazer um Pix para que as mães escolham o seu próprio presente”, comenta Ignácio Estivariz, vice-presidente de Banco Digital do Mercado Pago no Brasil.

O cartão de crédito é o meio de pagamento favorito, mas intenção de uso do Pix cresce. “O meio de pagamento preferido para a data continua sendo o cartão de crédito, com 48%, mantendo sua liderança do ano anterior. O que chama atenção é que há aumento expressivo na intenção de uso do Pix. O meio de pagamento foi mencionado por 39% dos entrevistados, uma diferença de 27 p.p. em relação ao ano anterior. “A popularidade desse meio de pagamento segue em crescimento e também está transformando a forma de presentear pela sua praticidade e segurança para transferir valores”, comenta Estivariz.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de abril, com 1.600 usuários do Mercado Pago. A maioria dos respondentes é jovem, tem entre 18 a 29 anos (52%) e o restante (48%) tem a partir de 30 anos ou mais, segundo a pesquisa.

