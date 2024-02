Busca por apostas online aumenta 20 vezes em 5 anos no Google | A TARDE

Nos últimos cinco anos, as pesquisas por apostas online aumentaram em 20 vezes no Google. Os dados disponibilizados pelo Trends (ferramenta que mostra os termos mais populares do site de buscas) mostram que os termos mais buscados são "Estrela", "Bet365", "esportes" e "aposta desportiva".

Pesquisa Datafolha divulgada em janeiro deste ano, mostra que brasileiros gastaram US$ 11,1 bilhões (R$ 54 bilhões) entre janeiro e novembro de 2023 com jogos e apostas online, as chamadas bets. Segundo o estudo, 15% dos brasileiros dizem apostar ou já ter feito apostas esportivas online, as chamadas bets. Deste total, 30% têm de 16 a 24 anos.

As principais marcas do ramo utilizam disso como identidade, como Betano, Bet365, Betfair e Sportingbet. Segundo a plataforma de inteligência de marketing digital Similrweb, entre setembro e novembro do anao psasado, esses e outros sites de apostas tiveram mais de 2 bilhões de visitas, com média de seis minutos por acesso.

Durante o governo Lula (PT), foi aprovada uma nova lei que regulamenta apostas esportivas de quota fixa. A medida vai tributar empresas e apostadores e define regras para a exploração do serviço, além de determinar a partilha da arrecadação. Até o fim do primeiro semestre deste ano a regulamentação completa deverá ser finalizada.