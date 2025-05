Busca por chocolate lota lojas especializadas

- Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Ocupando parreiras e prateleiras nas lojas desde meados de março, os ovos de chocolate são uma das grandes atrações do Domingo de Páscoa. Muita gente, no entanto, deixa para comprar os chocolates às vésperas da data festiva, o que fez as lojas especializadas ficarem movimentadas ontem. Os motivos são inúmeros: busca por promoções, falta de tempo e até um planejamento tardio. Mas este ano ainda houve outro fator: o feriadão.

“O nosso fluxo foi muito intenso na quinta e na sexta-feira antes da Páscoa, pois recebemos muita gente querendo comprar os ovos de última hora por causa do feriado prolongado. Muita gente viajou e, por isso, preferiram comprar mais perto da viagem por questão de armazenamento, por exemplo, mas também por causadas crianças. Com os filhos em casa por causa do recesso escolar, muitos pais relataram que demoraram a comprar para não estragar a surpresa e até a caça aos ovos que planejaram para a viagem”, explicou a gerente da loja Lindt do Shopping da Bahia, Nicole Costa Lima .

Aloja chegou ao shopping no último 10 de abril, bem em cima da Páscoa, mas as vendas têm sido ótimas. E uma das pessoas que conheceu a Lindt na Páscoa de 2025 foi a coordenadora de recursos humanos Lidiane Crado, passeando pelo shopping com o marido. “É uma época em que a gente quer presentar todos da família, masa distância dificulta isso. Eu, por exemplo, moro em Feira de Santana e meu marido em Salvador, mas sempre damos um jeito, principalmente nesses períodos”, conta.

Valores

No entanto, os preços dividiram opiniões. De acordo com o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo daBahia(Fecomércio-BA), houve aumento de 14,41%, em um ano, nos chocolates embarra e bombom, e de 10,24% dos chocolates e achocolatado em pó. O ovo de Páscoa, por ser um produto sazonal, seguiu a tendência dos seus similares.

“Só deu para vir no sábado antes da Páscoa. Estão mais baratos do que no começo do mês, mas ainda um pouco caros. Tem que procurar e pesquisar bem. A verdade é que a gente faz de tudo pela felicidade dos nossos filhos e eles amam essas coisas, principalmente os ovos que vêm com algum brinde”, explicou a estudante e vendedora autônoma Maria Duarte, enquanto buscava os ovos para os filhos na loja Americanas.

Pesquisa

A loja também foi a escolha da família do estudante Carlos José Azevedo Júnior, 9anos. “Prefiro os ovos sem brindes, porque vem mais chocolate”, explicou. Supervisor de atendimento, Carlos José, o pai dele, percebeu que nem todos os preços estavam vantajosos.“As promoções não estão boas quanto as de semanas atrás, principalmente comas barras de chocolate. Tem que pesquisar”, explicou ele, que junto ao filho e a esposa, a auxiliar de classe Edvaldina dos Santos Ferreira, tiraram a manhã de sábado para comprar chocolates. Porém, boas notícias devem chegar nos próximos meses para os apaixonados por chocolate. “O preço do cacau vem melhorando nos últimos meses com a ampliação da oferta mundial, mas não em tempo suficiente para a Páscoa deste ano”, explicou o com o economista e palestrante Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio BA.