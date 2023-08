Business Bahia comemora cinco anos com encontro em Salvador

Um concorrido almoço com 100 empresários baianos no Bistrot Trapiche Adega marcou as comemorações dos cinco anos do grupo empresarial Business Bahia. O evento teve a participação da Secretaria da Fazenda municipal, que anunciou mudanças no Viva Cultura e detalhou o projeto de transação fiscal lançado pela prefeitura.

Carlos Falcão, Consuelo Alban, ICB, Roberto Menezes do GACC | Foto: Divulgação

O economista chefe da XP, Caio Megale, foi o palestrante da tarde, trazendo informações importantes sobre o mercado financeiro nacional e internacional. O Business Bahia também destacou a importância da participação social dos seus membros, homenageando o Instituto de Cegos da Bahia e o GACC, que também receberam uma doação do grupo.

Luciano Lopes, presidente ABIH, Carlos Falcão e Mário Dantas, presidente do Lide Ba | Foto: Divulgação

“Nesses cinco anos, muitas amizades surgiram, muitas lutas foram travadas, muitos negócios aconteceram e muitas pontes foram construídas. Se eu precisasse resumir tudo isso em uma só palavra, seria gratidão” afirma Carlos Sérgio Falcão, presidente do Business Bahia.

Caio Megale, Carlos Falcão e Giovanna Victer | Foto: Divulgação