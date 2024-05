BYD anuncia fábrica no México e lançamento de picape híbrida | A TARDE

A montadora chinesa BYD anunciou, nesta terça-feira, 14, a instalação de uma fábrica no México. O anúncio foi feito pela vice-presidente Executiva da BYD e CEO da BYD Américas, Stella Li. “A BYD está agora inaugurando a era da picape global de energia verde”, afirmou. O evento aconteceu na Cidade do México.

O novo modelo de picape deve chegar primeiro ao México e na sequência expandir para outros países, com previsão de chegar ao Brasil em agosto. De acordo com a montadora, os preços no México devem ser de: 899.980 pesos mexicanos (cerca de R$ 274.400), para a versão GL, e 969.800 pesos mexicanos (cerca de R$ 295.700), para a versão GS.

Em julho de 2023, a montadora confirmou o investimento de R$ 3 bilhões no Brasil e três fábricas na Bahia.

