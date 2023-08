BYD anuncia projeto de centro de pesquisa em Salvador

A empresa chinesa BYD, que deve se instalar na Bahia em breve, anunciou a vontade de criar um centro de pesquisa e desenvolvimento na capital baiana. De acordo com a empresa, um dos objetivos principais vai ser desenvolver uma tecnologia para um motor híbrido flex visando o uso de etanol em conjunto com a propulsão elétrica.

O anúncio foi feito pelo CEO da empresa no Brasil, Tyler Li, na presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. “Criaremos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Salvador para avançar com essa tecnologia trazendo o know-how e treinamentos para transformar também a capital baiana no Vale do Silício brasileiro”, pontuou o CEO.

Ainda segundo a empresa, o presidente global da BYD, Wang Chuanfu, estará na Bahia, em outubro, para o evento de lançamento da pedra fundamental que marcará o início das obras do complexo de Camaçari.