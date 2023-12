BYD dobra expectativa e deve gerar mais de 10 mil empregos na Bahia | A TARDE

A chegada da BYD na Bahia gerou uma expectativa de guinada na geração de empregos. Essa projeção não somente se confirmou, como dobrou a meta, e o estado deve ter cerca de 10 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos com as instalações da fábrica em território baiano.

Como uma empresa sediada no Brasil e com foco nos brasileiros, a BYD vai priorizar a contratação de mão de obra local. De acordo com o Metrópoles, a ideia é capacitar os trabalhadores para uma fábrica com a mais alta tecnologia e levar os brasileiros para se especializar na China.

Um grupo de fornecedores locais também está sendo criado para atender os mais diversos tipos de demanda da indústria, fortalecendo a economia local e gerando ainda mais oportunidades.

A oficialização da chegada da greentech no nordeste brasileiro é um divisor de águas para a indústria automotiva nacional, que volta a investir e produzir na região, desta vez fabricando veículos elétricos e híbridos com a mais alta tecnologia e eficiência.

A produção no Brasil vai permitir preços ainda mais competitivos e tornar realidade o sonho do brasileiro de ter um veículo elétrico na garagem. A contagem regressiva já começou e, a partir de fevereiro de 2024, as obras para instalação da primeira fábrica de carros da BYD fora da Ásia já devem começar.