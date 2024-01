BYD negocia compra de mineradora de lítio no Brasil | A TARDE

A fabricante de automóveis elétricos chinesa BYD está negociando uma possível aquisição da Sigma Lithium, maior mineradora de lítio do Brasil. As informações foram divulgadas pelo jornal Financial Times.

Segundo informações, o negócio bilionário deve movimentar aproximadamente R$ 14,3 bilhões, considerando a avaliação da companhia.

A Sigma também é responsável por uma operação de mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que pode garantir matérias-primas para a fabricação de veículos elétricos da BYD.

No ano passado a Signa informou que estava avaliando propostas para vender sua operação, mas não havia informações dos potenciais compradores. Já no final de 2023, a empresa divulgou um comunicado informando que estaria em estágio final de revisão estratégica.

A BYD está construindo sua fábrica de carros elétricos no Brasil, que será a primeira fora da Ásia. O investimento deve ser de cerca de R$ 3 bilhões.