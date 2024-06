BYD promete sistema para híbridos com autonomia de 2 mil km sem parada | A TARDE

A fabricante de automóveis BYD está preparando um sistema para carros híbridos com a promessa de uma autonomia de 2 mil km sem paradas. Segundo a empresa chinesa esse cenário pode ser possível devido às melhorias implementadas por ela em seu sistema de motorização.

Os aprimoramentos realizados na motorização híbrida podem fazer com que os automóveis consigam percorrer o dobro da distância de seus concorrentes nos Estados Unidos. O valor citado equivale a 130 km por litro, conforme informações da Reuters.

Além disso, como o número é em torno de 800 km superior à marca que o híbrido Lexus ES 2023 — o modelo de carro que liderou a lista da Kelley Blue Book de veículos da categoria com maior autonomia — consegue obter. Essa novidade é interessante, mesmo levando em conta que a BYD ainda enfrenta desafios nos EUA.

Caso a promessa seja cumprida, a implementação da tecnologia pode fazer com que o consumidor tenha mais interesse em comprar um carro com motor elétrico. Com isso, a tendência é de que essa categoria se torne cada vez mais popular devido à possibilidade de ter uma grande economia de combustível.

A BYD, por exemplo, vende modelos híbridos em sua maioria e, além disso, há marcas como a Toyota e Ford que buscam lançar veículos desse segmento no mercado. Em geral, essa também pode ser um tipo de ponte para as pessoas comprarem modelos 100% elétricos no futuro.

