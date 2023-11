Cacau Show assumirá fábrica da Chocolates Pan em São Paulo | A TARDE

A Justiça do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 19, que a Cacau Show deve assumir a antiga fábrica da Chocolates Pan, que ficou conhecida por seus “cigarrinhos” feitos de chocolate.

A gigante empresa de chocolate participou do leilão da Positivo Leilões e será responsável pelos 10,4 mil metros quadrados por aproximadamente R$ 70 milhões, 33% acima do valor inicial no leilão judicial.

Em fevereiro, a antiga fábrica de chocolates pediu falência, alegando queda importante em seu faturamento nos últimos anos. Na petição, a Pan afirmava ter uma dívida de R$ 182,9 milhões de impostos estaduais e de R$ 15 milhões em tributos federais. A justiça determinou que os bens da fábrica fossem à leilão.

O imóvel da Pan fica localizado no bairro Santa Paula, em uma área nobre de São Caetano do Sul (SP). De acordo com a Positivo Leilões, empresa responsável pela venda, o comprador receberá o imóvel livre de qualquer débito. O valor da venda tem como objetivo pagar os credores e dar uma destinação útil ao imóvel.