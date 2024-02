Caixa anuncia troca de sete vice-presidentes | A TARDE

A Caixa Economica Federal anunciou na manhã desta quarta-feira, 24, através de comunicado ao mercado, mudanças em sete vice-presidências da instituição financeira.

O documento indica que Adriano Assis Matias deixará o cargo de diretor de Governança, Estratégia e Marketing e assumirá a vice-presidência de Rede de Varejo.

Já Laercio Roberto Lemos de Souza, que já atuou como gerente, superintendente regional e consultor da Presidência, se tornará vice-presidência de Tecnologia e Digital.

O novo vice-presidente de Logística será Marcelo Campos Prata, que já esteve no posto durante a gestão de Michel Temer.

O setor de Negócios de Sustentabilidade e Cidadania terá Paulo Rodrigues de Lemos Lopes como vice-presidente.

Além disso, Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho, funcionário do Banco do Nordeste, será o vice-presidente de Agente Operador.

Tarso Duarte de Tassis assumirá a vice-presidência de Atacado. E a vice-presidência de Pessoas será comandante interinamente Daniel de Castro Borges, funcionário de carreira da Caixa.

As alterações acontecem três meses depois do novo presidente do banco, Carlos Antônio Vieira Fernandes, assumir a função.

Em contrapartida, a Caixa Econômica também comunicou a saida de quatro dirigentes:

Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro (Vice-Presidência Tecnologia e Digital;

Lucíola Aor Vasconcelos (Vice-Presidência Agente Operador);

Mônica dos Santos Monteiro (Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança) e

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça (Vice-Presidência de Pessoas).