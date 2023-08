Caixa planeja volta das 'raspadinhas' no segundo semestre

A presidente da Caixa, Rita Serrano, anunciou que as famosas ‘Raspadinhas’, que são as loterias instantâneas, devem voltar no segundo semestre.

“Estamos nos preparando para voltar a assumir a loteria instantânea”, disse a executiva, durante coletiva à imprensa para divulgação dos resultados do banco no segundo trimestre.

Em 2016, a loteria instantânea foi extinta pelo governo de Michel Temer, e atualmente é um dos projetos da equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo divulgado pela imprensa, a intenção do governo é arrecadar até R$ 5 bilhões com o produto.