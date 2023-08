Carballal fala em evento de mineração e destaca potencial da Bahia

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, se destacou em uma apresentação feita a empresários durante Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM), nesta terça-feira,29, em Belém (PA). O evento acontece entre os dias 28 e 31 de agosto.

O tema proposto por Carballall foi “Bahia: A bola da vez da mineração, o papel da CBPM e os minerais estratégicos”. Neste contexto, o vereador licenciado abordou o crescimento do setor mineral na Bahia e o consequente desenvolvimento econômico.“Neste momento de mudança, da transição energética, em função do apelo proveniente das alterações climáticas, é fundamental que todos compreendam a importância que a mineração terá. A Bahia será a bola da vez, pois é um estado importantíssimo neste contexto, devido às suas características geológicas, que serão fundamentais neste processo. A Bahia ocupa o terceiro lugar entre os estados brasileiros na produção mineral, mas possui a maior multiplicidade destes minerais estratégicos no Brasil”, pontuou o presidente da CBPM.

Ele ainda salientou que a Bahia é o único estado a produzir níquel sulfetado. “O estado é destaque nacional, pois encontramos minerais únicos de transição energética e de difícil ocorrência, portanto devemos ultrapassar o âmbito da pesquisa mineral, passando a ser uma empresa de mineração, estando associada aos empreendimentos minerais, aliada a iniciativa privada. Serão apontadas tanto soluções de logística quanto de infraestrutura, respeitando os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e as práticas ESG (Environmental, Social and Governance). Essa compreensão é proveniente do entendimento das missões que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nos delega e acompanha de perto, estando presente constantemente neste caminho que traçamos, visando colocar a Bahia neste cenário”, concluiu Carballal.