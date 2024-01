Cartão de crédito: uso do rotativo bate recorde em novembro | A TARDE

O rotativo do cartão de crédito registrou, em novembro de 2023, recorde de uso, com R$ 32,9 bilhões, maior oferta desde 2011, início da série histórica do Banco Central. Os dados são do Banco Central (BC), divulgados nesta quinta-feira, 4.

A taxa de juros nessa modalidade atingiu o patamar de 434,41% ao ano, até novembro. Foi o menor nível registrado desde março do ano passado (433,3% ao ano), mas em um patamar ainda considerado muito elevado por especialistas.

As novas regras para o rotativo do cartão de crédito não estão incluídas no resultado, já que começaram a valer na nesta terça-feira, 2. Com isso, instituições financeiras e bancos não podem permitir que os juros ultrapassem 100% das dívidas originais com o cartão de crédito.