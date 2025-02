Cartão de presente do Tesouro Direto já movimentou mais de R$ 300 mil

- Foto: Reprodução

O Tesouro Nacional se uniu à Bolsa de Valores brasileira (B3) para lançar o Gift Card B3. A novidade visa fomentar a entrada de novos investidores no programa para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, o Tesouro Direto. São cinco opções de títulos de investimento para o comprador presentear através de um cartão-presente digital pessoas em diferentes fases da vida. “O objetivo do programa sempre foi democratizar o acesso aos títulos públicos como forma de investimento e fomentar a educação financeira na sociedade brasileira”, exprime Paulo Marques, coordenador-geral do Tesouro Direto.

O produto, lançado em dezembro de 2024, já contabiliza mais de R$ 300 mil. “O que identificamos foi uma oportunidade de colocar o mundo dos investimentos em mais uma etapa da vida das pessoas, que é o ato de presentear”, afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes, Pessoa Física e Educação Financeira da B3. “O Gift Card do Tesouro Direto é um excelente presente para qualquer pessoa, pois traz consigo, além do valor presenteado, um incentivo ao planejamento e a educação financeira. Pode ser o que estava faltando para uma pessoa começar a investir”, sugere Delmindo Rosa, CEO da Asor Investimentos.

Todos os papéis que integram o Tesouro Nacional estão à disposição do comprador, que deverá fazer a escolha na hora da aquisição. São cinco títulos: Tesouro Prefixado, Tesouro Educa+, Tesouro IPCA+, Tesouro RendA+, Tesouro Selic.

“Pela variedade de títulos que o Tesouro Direto oferece, é importante destacar que sempre haverá uma alternativa para os diferentes objetivos, mas vale ressaltar três produtos aqui. O Tesouro Selic é sempre uma boa opção porque é o produto para reserva de emergência, o RendA+ pode ser aquele apoio para quem está precisando iniciar seu planejamento para aposentadoria e o Educa+ é ótimo para presentes para filhos (as) de amigos, visando o planejamento educacional”, sugere Felipe Paiva. “O Gift Tesouro Prefixado pode ter uma oscilação maior e não é indicado para quem pode precisar do dinheiro antes do vencimento. Deve ser direcionado para objetivos de longo prazo. O IPCA+ também é indicado para objetivos de longo prazo, pois protege contra a inflação e oferece taxas bem atrativas”, complementa Delmindo Rosa.

Dados e valores

O comprador precisa ser maior de idade e acessar o site do Gift Card B3. Para realizar a compra, além de indicar o título como sugestão de investimento para o presenteado, deve informar o nome, e-mail e/ou telefone do beneficiário, realizando o pagamento via Pix. Os valores variam de R$ 40 a R$ 680, a depender do investimento escolhido. Além disso, existem valores predefinidos para aquisição do Gift Card B3, com limite de R$ 1 mil para compras diárias e de R$ 5 mil no acumulado do mês, como afirma Felipe Paiva. “O beneficiário receberá um e-mail ou SMS com instruções de uso do crédito, que é pessoal e intransferível. Para resgatá-lo, precisará ter conta em uma das corretoras habilitadas, cuja relação se encontra no FAQ do site indicado. Cumpridos os requisitos, basta acessar o portal do Tesouro Direto e informar o código de ativação. Nessa etapa, caso queira, será possível trocar o título público recebido como presente”, explica o diretor.

Ao receber o cartão-presente, o beneficiário tem o prazo de 12 meses para resgatar o crédito. Após o cartão ser ativado, os recursos ficam disponíveis para serem utilizados a qualquer momento. “É importante ressaltar que nem todas as instituições financeiras aceitam o uso do recurso do Gift-Card, então é preciso atenção sobre as instituições parceiras do produto. Caso o presenteado não possua conta em alguma das corretoras ele pode, facilmente, abrir uma conta em uma parceira e resgatar seus títulos públicos”, garante Felipe. “O primeiro cuidado é procurar ativar logo o Gift Card, pois em se tratando de investimento, literalmente tempo é dinheiro, quanto mais demorar para ativar, menos rendimentos conseguirá com seu investimento. O Gift Card não pode ser reembolsado, devendo ser obrigatoriamente transformado em um investimento no Tesouro Direto”, salienta Delmindo Rosa.

É preciso atenção na hora de escolher o presenteado, ressalta Cicero Itano, contador especialista em investimentos. “Cada pessoa possui uma situação financeira, objetivos e tolerância a riscos únicos. Assim é bom que haja clareza para a pessoa que recebe o presente. Em linhas gerais, uma pessoa apta a investir é aquela que está disposta a aprender os princípios básicos dos investimentos; não compromete o orçamento mensal com os recursos investidos; tem objetivos financeiros definidos e entende o conceito de horizonte de investimento; está disposta a assumir riscos compatíveis com seu perfil, mesmo que este seja o de conservador, já que os títulos do Tesouro Direto, em geral, apresentam riscos baixos”, aconselha. Delmindo Rosa aproveita para destacar que um investimento no Tesouro Direto não é uma poupança sem riscos. “Apesar de ser seguro, resgatar o investimento antes do vencimento pode gerar perdas em títulos prefixados ou atrelados à inflação. Além disso, a liquidez (capacidade de transformar o título em dinheiro) ocorre apenas em dias úteis e o valor pode variar dependendo do mercado. Feitas estas observações, investir no Tesouro Direto é uma forma moderna e segura, sendo muito adequada para quem busca atingir seus objetivos financeiros”.

