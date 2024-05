Casas Bahia fecha acordo com bancos para recuperação extrajudicial | A TARDE

O Grupo Casas Bahia anunciou através de comunicado, na noite deste domingo, 28, que entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para o reperfilamento de dívidas financeiras estimadas em R$ 4,1 bilhões.

O acordo da varejista foi com seus principais credores, Bradesco e Banco do Brasil, e preserva R$ 4,3 bilhões de caixa até 2027, sendo R$ 1,5 bilhão somente em 2024. Antes da renegociação, a empresa teria de desembolsar R$ 4,8 bilhões até 2027.

Inicialmente, a empresa teria que desembolsar uma valor equivalentente a R$ 4,8 bilhões até 2027. Agora, ficou acordado que a Casas Bahia terá de arcar com cerca de R$ 500 milhões no mesmo prazo e somente a partir de 2026.

De acordo com a Folha de São Paulo, o acordo inclui uma carência de 24 meses para pagamentos de juros e 30 meses para pagamento de principal. O prazo médio de amortização sai de 22 para 72 meses, com redução de 1,5 p.p no custo médio, que representa uma economia de R$ 400 milhões no período.

"Estamos muito satisfeitos por termos conseguido antecipar esse reperfilamento da dívida, que só foi possível graças ao avanço bem-sucedido das alavancas operacionais do nosso plano de transformação. O acordo reflete a confiança no nosso plano e no futuro da companhia", disse em nota o CEO do Grupo, Renato Franklin.

O grupo tem cerca de 40 mil colaboradores e possui capital aberto na B3 desde 2013. Está presente em mais de 400 municípios de 22 estados e no Distrito Federal.