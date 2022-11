Cencosud Brasil fortalece operação de cash & carry

A Cencosud Brasil, uma das maiores supermercadistas do país, fechou o terceiro trimestre com receita líquida consolidada de R$ 2,4 bilhões (R$ 1,6 bilhão no Varejo e R$ 756 milhões no Atacado), com aumento de 19,1% sobre o terceiro trimestre de 2021.



A operação Giga Atacado teve aquisição oficializada em 1º de julho. Segundo a Cencosud, os resultados já refletem no desempenho da companhia alavancando a participação do formato cash & carry, que agora representa 30% das vendas líquidas do grupo.

A empresa avalia que o cenário continua desafiador, com um terceiro trimestre de deflação mudando a tendência de inflação até o segundo trimestre, mas diz que conseguirá manter o crescimento em mesmas lojas.



Nas demais operações, com destaque para o Nordeste, a companhia segue expandindo o formato Eletro Show GBarbosa, dedicado à venda de eletrodomésticos e bazar. Mais quatro unidades foram inauguradas, totalizando 94 lojas distribuídas nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Além disso, mais sete lojas, GBarbosa e Mercantil Atacado foram revitalizadas. Houve ainda a transição do e-commerce GBarbosa para uma plataforma de compra online que reúne alimentos, eletrodomésticos e bazar no mesmo ambiente digital.

A Cencosud Brasil afirma que mantém uma estratégia de crescimento sustentável, com foco na integração do Giga, plano de expansão com abertura e reforma do portfólio de lojas, além da proteção das suas margens de negócios.