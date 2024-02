CEO da Latam: "Não vou baratear passagem de empresário" | A TARDE

O presidente da Latam afirmou que o pacote de socorro que o governo está discutindo com as companhias aéreas não vai solucionar os problemas estruturais que encarecem a passagem no Brasil. A declaração ocorreu em entrevista à Folha de São Paulo.

De acordo com o CEO, Jerome Cadier, a judicialização é outro tema que pesa mais nas contas das companhias brasileiras do que na média mundial e poderia ser combatido sem ajuda do Tesouro.

Para que houvesse uma redução no preço das passagens, seria necessário haver um aumento da oferta de assentos no mercado, que enfrenta escassez de aviões. Daí o interesse da Latam pelos Boeings da Gol, que entrou em recuperação judicial nos EUA e atravessa negociação com arrendadores de aeronaves.

"Não estamos buscando especificamente na Gol. A Gol está com vários aviões parados. Quem sabe a gente pode colocá-los para voar. O que importa para o passageiro é ter avião para voar. Se está parado, não ajuda a ter oferta e baixar a tarifa. Queremos colocar oferta e nos comprometer com crescimento no Brasil como temos feito nos últimos três anos", afirmou Cadier,

Por fim, Cadier diz ainda que a ideia é estimular os preços de entrada, como os bilhetes do Voa Brasil, programa de passagens a R$ 200 para aposentados e alunos do Prouni. O trecho comprado em cima da hora por viajantes corporativos vai permanecer mais alto.

"Eu não vou dar desconto para dono de empresa que precisa voar para fechar um negócio. Ele pode pagar mais. E me ajuda a oferecer uma passagem a R$ 200 ou R$ 300. Sem ele, essa passagem não existe", completou.