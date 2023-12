Cerca de 10% dos municípios devem atrasar pagamento do 13º, aponta CNM | A TARDE

Mais de 28,6% dos municípios afirmaram que atrasariam o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores e cerca de 10% disseram que devem atrasar o pagamento da segunda parcela. O levantamento é da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e ouviu 4.456 dos 5.568 municípios existentes no país.

A primeira parcela do benefício trabalhista deveria ocorrer até esta quinta-feira, 30 de novembro e a segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro. Além do pagamento do benefício, a entidade identificou que 27,2% das prefeituras acreditam que encerrarão o ano no vermelho, ou seja, 1.214 dos entrevistados.

Cerca de 47,6% (2.121 prefeituras) possuem expectativa de melhora nas finanças municipais para 2024. Outras 2.083 prefeituras (46,7% do total), informaram que não acreditam em um cenário positivo.

A pesquisa da Confederação identificou ainda que 2,7% (119 prefeituras) a folha de pagamento não está em dia. Em 96%, 4.278 municípios, entretanto o pagamento está em dia. Sobre o pagamento dos fornecedores, 44,2% dos gestores municipais responderam que estão em atraso; outros 53,3% afirmaram que o pagamento dos prestadores de serviço está em dia.

“Há 3 meses, mais de 52% dos municípios já estavam no vermelho e os últimos dados mostram um cenário preocupante no âmbito da gestão local. Agora, no final do ano, esse aumento das despesas, principalmente de pessoal, com o pagamento do 13º salário, reforça que é urgente o debate e a implementação de medidas estruturantes”, destaca o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.