CertificaCrea oferece mais de 500 cursos de qualificação profissional | A TARDE

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), através do CertificaCrea, em parceria com a cooperativa de crédito CredCrea, oferece 500 cursos gratuitos e 22 exclusivos para profissionais registrados na instituição.

Estão sendo ofertados cursos de BIM; MS Project; Gerenciamento de Projetos com Agilidade Simplificada; Lean Construction e Formação de Preços para Serviços de Engenharia e Geociências e outros que podem ser conferidos através do site.

“O objetivo é promover a valorização e a qualificação profissional, estimulando e possibilitando o desenvolvimento de novos negócios a níveis local e nacional nas áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências”, diz o presidente em exercício do Crea-BA, o engenheiro civil Jaime da Cruz.

Segundo Cruz, promover a atualização e capacitação dos profissionais contribui para que eles sejam cada vez mais reconhecidos e tenham suas atividades valorizadas dentro da sociedade. “O trabalho dos engenheiros, agrônomos e profissionais das geociências é dotado de grande diversidade. A atuação nestas áreas é essencial ao desenvolvimento socioeconômico do país”, declara.

As qualificações buscam ampliar conhecimento sobre desenvolvimento da pesquisa, inovação e tecnologia em produtos voltados, por exemplo, à agroindústria, no fomento do progresso dos campos petrolífero e mineral.

“Somente o incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico é capaz de permitir que novos caminhos possam ser trilhados com sabedoria e eficácia”, explica o engenheiro.

O Crea oferece serviços como registros, vistos e a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que é um documento essencial para identificar os responsáveis técnicos nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geociências e Urbanismo. Trata-se de um instrumento legal vital tanto para prestadores de serviços quanto para contratantes, permitindo a identificação da autoria, estabelecimento de regras contratuais e contribuição para a formação do Acervo Técnico Profissional.