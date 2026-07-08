Cesta básica cai em Salvador enquanto sobe em 17 capitais do país

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A cesta básica de Salvador ficou mais barata em junho de 2026. Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o conjunto de alimentos passou a custar R$ 651,78, o que representa uma queda de 0,80% em relação a maio.

O levantamento foi realizado com 3.397 cotações de preços em 89 estabelecimentos comerciais da capital baiana, incluindo supermercados, açougues, padarias e feiras livres.

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O que puxou a queda em Salvador

Dos 25 produtos que compõem a cesta básica da cidade, 13 tiveram redução de preço. As maiores quedas foram registradas em:

Linguiça calabresa: -7,96%

-7,96% Maçã: -7,57%

-7,57% Cebola: -5,05%

-5,05% Queijo muçarela: -4,77%

-4,77% Pão francês: -4,25%

-4,25% Tomate: -4,23%

-4,23% Banana-prata: -4,19%

-4,19% Farinha de mandioca: -4,09%

-4,09% Carne de segunda: -3,34%

-3,34% Açúcar cristal: -2,03%

-2,03% Arroz: -1,98%

-1,98% Café moído: -1,50%

-1,50% Carne de primeira: -0,86%

-0,86% Feijão subiu quase 8%

Apesar da queda no valor total da cesta, 12 produtos ficaram mais caros. Os principais aumentos foram:

Flocão de milho: 15,64%

15,64% Cenoura: 8,38%

8,38% Feijão: 7,72%

7,72% Queijo prato: 6,98%

6,98% Carne de sertão: 6,57%

6,57% Batata inglesa: 6,49%

Também houve alta no óleo de soja, ovos, leite, frango, manteiga e macarrão.

Almoço e café da manhã ficaram mais baratos

O subconjunto de produtos associados ao almoço do soteropolitano, formado po feijão, arroz, carnes, farinha de mandioca, tomate e cebola, registrou queda de 0,53% em junho e representou 38,58% do valor total da cesta.

Já os itens ligados ao café da manhã, como café, leite, açúcar, pão, manteiga, queijos e flocão de milho, tiveram redução de 1,19% e responderam por 31,81% do custo da cesta.

Quanto do salário vai para a alimentação

Segundo a SEI, um trabalhador em Salvador precisou dedicar 95 horas e 37 minutos de trabalho para comprar uma cesta básica em junho.

Isso significa que o conjunto de alimentos comprometeu 43,47% da renda mínima constitucional, considerando um salário mínimo líquido de R$ 1.499,43 após o desconto previdenciário.

Cenário nacional

No Brasil, a cesta básica ficou mais cara em 17 capitais em junho, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos divulgada pelo Dieese em parceria com a Conab. Nas demais capitais e no Distrito Federal, o custo médio da cesta caiu.

As maiores altas ocorreram em:

Boa Vista : 3,28%

Palmas : 3,01%

Rio Branco : 2,20%

Porto Alegre : 2,18%

As maiores reduções foram registradas em:

João Pessoa : -3,97%

Recife : -3,62%

Maceió : -3,61%

Alta acumulada no ano

Mesmo com a queda observada em Salvador no mês de junho, o cenário nacional segue de pressão sobre os alimentos. De acordo com o Dieese, todas as capitais brasileiras acumularam alta no preço da cesta básica no primeiro semestre de 2026, com variações entre 4,02% em São Luís e 21,48% em Fortaleza.

Para os consumidores baianos, a redução mensal representa um alívio pontual, mas o comportamento do feijão e de outros itens essenciais continua sendo um dos principais fatores de atenção para o orçamento doméstico.