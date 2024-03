Chefe Dani Façanha mostra como fazer siri de forma sofisticada | A TARDE

A chefe de cozinha e proprietária da pousada Morro dos Navegantes, em Ilhéus, sul da Bahia, Dani Façanha, ensinou a fazer três versões do Siri, um dos pescados mais usados na culinária. Em entrevista ao Portal A TARDE, a baiana que esteve no Show Cooking desta sexta-feira, 15, no Brasil Origem Week, diz que mistura a culinária baiana com "toque" da culinária internacional.

"Eu dei uma aula, onde usei o siri e apresentei três versões diferentes. Meu forte é a cozinha regional, de casa, mas eu inovo na mistura, em que coloca a culinária baiana, usando técnicas francesa, italiana, dando um toque diferenciado, sem perder a origem", explica.

A chefe relata um pouco do preparo dos pratos. "Misturei o coco verde, fiz uma salada utilizando também a redução do mel de cacau para fazer o molho, fiz uma tapioquinha com dendê, fiz uma junção, mostrando coisas simples, representando de uma maneira sofisticada, de que a cozinha simples pode ter seu diferencial, depende da maneira que a pessoa apresenta".

Veja:





Felipe Sena | Ag. A TARDE