China compra reserva de urânio na Amazônia por R$ 2 bilhões

A empresa chinesa China Nonferrous Trade (CNT) é a nova dona da Mineração Taboca, que atua na exploração de estanho, localizada no Amazonas. A compra foi no valor de US$ 340 milhões, o equivalente a R$ 2 bilhões.

A informação foi confirmada ao governo do Amazonas pela própria empresa, segundo informações do jornal O Globo. No comunicado, o empreendimento diz que a venda representa uma “oportunidade de crescimento”.

“Este novo momento é estratégico e constitui uma oportunidade de crescimento para a Mineração Taboca”, diz um trecho do documento, emitido na última terça-feira, 26. O texto aponta que o acordo foi firmado pela Minsur S.A., que é uma empresa peruana que controla a Taboca.

A Taboca atua na mina do Pitinga, na região da hidrelétrica de Balbina, em Presidente Figueiredo, desde 1969. O mineral produzido pelo empreendimento é encontrado em associação a urânio em baixo teor, ou seja, em quantidade insuficiente para comercialização, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).