Chuvas do RS podem obrigar Brasil a importar arroz e feijão, diz Lula | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 7, que as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul podem fazer com que o Brasil importe arroz e feijão devido aos prejuízos na safra do estado - o maior produtor de arroz do Brasil.

"Agora com a chuva eu acho que nós atrasamos de vez a colheita [do arroz] do Rio Grande do Sul. Se for o caso para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha", disse ele em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O governo federal vem discutindo os efeitos da inflação dos alimentos, como a oferta do produto e a redução do preço dos produtos com o avanço das colheitas. “Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro [Carlos] Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros e eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro”, contou Lula.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a março, a inflação de alimentos e bebidas subiu 3,1% nos 12 meses anteriores, e foi um dos principais motores da alta de preços. O arroz foi um dos produtos que teve o maior crescimento, com aumento de 28,4% no período.

Segundo um levantamento da consultoria Datagro, os temporais têm o potencial de gerar perdas de 10% a 11% na produção de arroz do estado e um prejuízo de R$ 68 milhões aos agricultores da região.

