Cigarro pode ser taxado em 250% e cerveja em 46%, estima banco | A TARDE

Incluído na lista do Imposto Seletivo, popularmente conhecido como “imposto do pecado”, o cigarro pode ser taxado em mais de 200% após a aprovação da Reforma Tributária. Os dados fazem parte do Simulador de Imposto sobre Valor Agregado (SimVAT), criado pelo Banco Mundial para estimar o impacto da reforma tributária na renda das famílias brasileiras.

Considerado nocivo à saúde, o cigarro terá uma alíquota (percentual usado para calcular o valor final de um imposto) de 250%, enquanto cerveja e chopes, em 46%. Outros itens que terão uma taxa expressiva são o refrigerante (32,9%) e outras bebidas alcoólicas (61,6%), .

A ferramenta se baseia em um trabalho analítico anterior e em informações disponíveis na última Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os porcentuais foram projetados pelo banco com base em informações repassadas pelo Ministério da Fazenda, mas não refletem as cobranças exatas do Seletivo.

