Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACESSÍVEL

CNH pode ficar 80% mais barata com nova proposta do governo

Medida quer trazer etapas mais flexíveis, digitalização do processo e preparação teórica à distância

Carla Melo

Por Carla Melo

29/10/2025 - 13:25 h
No Brasil, alto custo da CNH ainda é grande barreira
No Brasil, alto custo da CNH ainda é grande barreira -

Uma nova proposta do governo federal pode reduzir em 80% o valor da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No Brasil, mais de 160 milhões de pessoas têm idade para dirigir, mas só uma parte delas é habilitada, segundo dados da Agência Gov, devido ao alto custo do processo.

A proposta, apresentada pelo Ministro dos Transportes, Renan Filho, prevê um novo modelo de formação, com etapas mais flexíveis, digitalização do processo e possibilidade de preparação teórica à distância. A ideia é simplificar, economizar e, principalmente, ampliar o número de motoristas legalizados nas ruas.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com isso, o candidato poderá escolher cursos on-line ou presenciais, conforme sua necessidade. Cada etapa — aula teórica, aula prática, uso de simulador — será cobrada separadamente, o que pode reduzir bastante os custos.

Leia Também:

Inadimplência de aluguel bate recorde e registra maior taxa de 2025
Idosos podem receber salário extra de R$ 1.518; saiba como solicitar
'Taxa das Blusinhas' reduz consumo e congela empregos no ecommerce

A abertura do processo também será mais simples. Em vez de depender exclusivamente de autoescolas e despachantes, o futuro motorista poderá iniciar o pedido de CNH pela Carteira Digital de Trânsito ou pelo site da Senatran, direto do celular.

Apesar da flexibilização, seguem obrigatórios o exame teórico, a prova prática e os testes de saúde e aptidão física. O governo reforça que o objetivo não é afrouxar regras, mas tornar o processo mais justo e acessível.

Quem deve se beneficiar

O público-alvo da proposta são, principalmente, os brasileiros que já dirigem sem habilitação — estima-se que 20 milhões estejam nessa situação — e jovens que não conseguem arcar com os custos da primeira CNH. A medida também pode favorecer trabalhadores que precisam do documento para exercer sua atividade profissional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acesso à habilitação cnh digitalização formação de motoristas governo federal redução de custos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
No Brasil, alto custo da CNH ainda é grande barreira
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

No Brasil, alto custo da CNH ainda é grande barreira
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

No Brasil, alto custo da CNH ainda é grande barreira
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

No Brasil, alto custo da CNH ainda é grande barreira
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x