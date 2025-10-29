CNH pode ficar 80% mais barata com nova proposta do governo

No Brasil, alto custo da CNH ainda é grande barreira - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Uma nova proposta do governo federal pode reduzir em 80% o valor da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No Brasil, mais de 160 milhões de pessoas têm idade para dirigir, mas só uma parte delas é habilitada, segundo dados da Agência Gov, devido ao alto custo do processo.

A proposta, apresentada pelo Ministro dos Transportes, Renan Filho, prevê um novo modelo de formação, com etapas mais flexíveis, digitalização do processo e possibilidade de preparação teórica à distância. A ideia é simplificar, economizar e, principalmente, ampliar o número de motoristas legalizados nas ruas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com isso, o candidato poderá escolher cursos on-line ou presenciais, conforme sua necessidade. Cada etapa — aula teórica, aula prática, uso de simulador — será cobrada separadamente, o que pode reduzir bastante os custos.

A abertura do processo também será mais simples. Em vez de depender exclusivamente de autoescolas e despachantes, o futuro motorista poderá iniciar o pedido de CNH pela Carteira Digital de Trânsito ou pelo site da Senatran, direto do celular.

Apesar da flexibilização, seguem obrigatórios o exame teórico, a prova prática e os testes de saúde e aptidão física. O governo reforça que o objetivo não é afrouxar regras, mas tornar o processo mais justo e acessível.

Quem deve se beneficiar

O público-alvo da proposta são, principalmente, os brasileiros que já dirigem sem habilitação — estima-se que 20 milhões estejam nessa situação — e jovens que não conseguem arcar com os custos da primeira CNH. A medida também pode favorecer trabalhadores que precisam do documento para exercer sua atividade profissional.