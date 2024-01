Coco e uva são frutas em alta de produção durante o verão | A TARDE

Na Bahia, o início do ano marca a safra de várias frutas devido a diversidade climática do estado, que proporciona condições favoráveis para o cultivo de diferentes tipos de frutas ao longo do ano. Algumas frutas que são destaque na safra baiana nos primeiros meses de acordo com engenheiros agrônomos são a uva, com período de janeiro a março, e o coco, com pico em janeiro, mas cuidados são necessários para uma boa produção.

Engenheiro agrônomo e consultor técnico em fruticultura irrigada, José Anchieta Pionório ressalta a importância da diversidade climática para a agricultura baiana e reforça o manejo adequado que os produtores devem fazer no primeiro semestre para melhorar a nutrição e sanidade das plantas em resposta a uma produtividade de excelência. “Temos que fracionar as adubações via solo, redobrar os cuidados com a drenagem da água em excesso no interior dos pomares”.

“Para a cultura do coqueiro, por ser mais tolerante a um período de maior umidade do solo, uma atenção específica e maior. Para o cultivo da videira, o excesso/falta de água, pode diminuir muito o potencial produtivo das plantas. Isso ocorre justamente porque a água é o meio onde há diluição dos adubos aplicados e nesse, onde as raízes absorvem os nutrientes”, ressalta o engenheiro.

O secretário estadual de Agricultura, Wallison Tum, sinaliza que caso o período tenha excesso de chuvas e ao mesmo tempo temperaturas elevadas, os produtores devem tomar cuidado com algumas doenças causadas por fungos. “A ocorrência de chuvas no início do ciclo da uva, por exemplo, favorece o ataque de fungos, principalmente nas folhas jovens, durante a floração e dificulta a fecundação e causa o aborto das flores e, no final da maturação, pode proporcionar a ruptura e a podridão das bagas”.

Os irmãos Jaques Sá e Genildo de Sá, produtores e exportadores de coco na região de Rodelas, município com maior produção de coco-da-baía, trabalham com o cultivo há 25 anos na região e comentam que há mudanças nos períodos. Jaques Sá explica que o cultivo do coco na região é dividido em duas partes: a do inverno e a do verão. “Quando estamos no período de inverno, o clima é favorável, com uma maior produção do cultivo. Já quando é verão, por causa da falta de chuva e consequentemente, a alta temperatura, a produção cai bastante, mas ainda assim nos meses iniciais há um destaque nas vendas do produto”, fala Jaques.

O produtor enfatiza ainda o papel do comércio do coco na região, sustentando economicamente a cidade de Rodelas. "O comércio do coco aqui na nossa região principalmente na nossa cidade de Rodelas é fundamental, porque é através da produção do coco que sustenta a cidade. O que mais entra de dinheiro, de recurso na cidade, é através do coco”.

“No início do ano, de janeiro até o mês de abril, é uma época que tem maior demanda de comércio. Quando chega a época do frio, depois de maio em diante até o mês de agosto, aí diminui a demanda. Começa a aumentar a demanda novamente a partir do mês de setembro até o final do ano e entra o próximo ano até o mês de abril”, cita Jaques Sá.

Para Roberto Carvalho, gestor comercial da Special Fruit, empresa que atua com a produção e exportação de uvas há 30 anos nas cidades de Juazeiro, Curaçá, São Bento e Petrolina, todo processo de produção é planejado no início de cada safra. “Planejamos os tratos culturais, a grade de pulverizações, adubação e nutrição das plantas, colheita, processo de embalamento (Packing House), resfriamento e armazenamento das uvas e comercialização”.

Quanto à produção nos meses iniciais, o gestor comenta que há uma maior eficácia e a safra é de destaque, mas para uma maior oferta no mercado e maior valor, é aguardado os meses do segundo semestre. “Conseguimos produzir com maior eficiência no primeiro semestre e com esse trabalho podemos ofertar uvas num período em que conseguimos preços melhores”.

Sabores e nutrientes

Com a chegada do verão, a relevância das frutas vai além da variedade de cores, sabores e nutrientes, pois desempenham um papel fundamental ao fornecer vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais que fortalecem o sistema imunológico, previnem doenças e promovem o bem-estar integral.

Nesse contexto, a nutricionista Luana Miranda recomenda optar por frutas ricas em água para auxiliar na prevenção de episódios de desidratação e garantir um verão saboroso, refrescante e nutritivo.

De acordo com Luana Miranda, o coco é rico em vitaminas A e C e a sua água atua como uma isotônico natural, ajudando a equilibrar eletrólitos como sódio e potássio, podendo ser um excelente pedido após a atividade física. A uva, especialmente as vermelhas, contém resveratrol, presente na casca, um poderoso antioxidante com efeitos cardiovasculares e propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias e neuroprotetoras.

O melão e melancia também são frutas recomendadas pela nutricionista por possuírem um alto teor de água, poucas calorias e ricas em vitaminas C, A e do complexo B. “O melão é também rico em zeaxantina, antioxidante importante para a saúde dos olhos, e a melancia, por sua vez, é rica em citrulina, que atua na formação de óxido nítrico, favorecendo a dilatação dos vasos sanguíneos, permitindo maior fluxo de nutrientes e auxiliando na redução da pressão arterial, e licopeno, responsável pela cor vermelha da fruta, e um poderoso carotenoide com propriedade antioxidante, ajudando a reduzir o risco de câncer de próstata”.

Além dessas opções, o consumo de frutas vermelhas com poucas calorias, como o morango, framboesa, amora e mirtilo, além de vitamina C, pode trazer benefícios para a saúde no verão. A nutricionista explica que elas são ricas em antocianina, um poderoso antioxidante que pode contribuir para proteger as células dos efeitos nocivos dos raios solares, prevenindo o envelhecimento precoce.

“Consumir frutas de cores diferentes ao longo do dia é uma estratégia extremamente interessante para a saúde, já que os fitoquímicos, compostos ativos presentes naturalmente nos alimentos e responsáveis pela coloração dos mesmos, podem contribuir com efeitos antioxidantes, antibacterianos, anticarcinogênicos e anti-inflamatórios, por exemplo. Outra dica é investir nas frutas da época, garantindo um sabor mais original, mais nutrientes, menos agrotóxicos e um preço muito mais atrativo”, complementa a nuticionista Luana Miranda.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló