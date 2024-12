Codeba ganha destaque nacional por excelência em sustentabilidade

Tecon -Terminal de Contêneires do Porto de Salvador - Foto: Codeba / Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba) ganhou o prêmio do Índice de Desempenho Ambiental (IDA), consolidando seu posicionamento como empresa comprometida com a sustentabilidade e a excelência em gestão ambiental.

O IDA, implementado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) desde 2012, por meio da Resolução nº 2.650/2012, é um instrumento que avalia, anualmente, a qualidade da gestão ambiental nos portos organizados. A metodologia do índice utiliza 38 indicadores, abrangendo conformidades legais e boas práticas relacionadas à gestão ambiental, saúde e segurança operacional.

De acordo com a mestra em química analítica e técnica portuária da gerência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da Codeba, Elane Marques, o reconhecimento não apenas reforça a projeção da companhia no cenário nacional, mas também a posiciona como modelo a ser seguido no setor portuário.

“A premiação atesta a capacidade da Codeba de atender as exigências legais e, ao mesmo tempo, inovar em ações sustentáveis que minimizem os impactos ambientais”, avalia Elane, destacando que entre as iniciativas da companhia estão os projetos voltados para a eficiência no uso de recursos naturais, segurança das operações e promoção de um ambiente portuário mais sustentável.

“Em um momento em que os desafios relacionados às mudanças climáticas e à sustentabilidade estão no centro das discussões globais, o desempenho da Codeba demonstra que é possível acompanhar o desenvolvimento econômico e responsável”, observa.

Para ela, o Prêmio IDA representa um reconhecimento significativo pelo compromisso da Codeba com a sustentabilidade e o desempenho ambiental nas suas operações portuárias, além de fortalecer a imagem institucional da companhia e estimular a melhoria contínua da instituição.

Gestão e fiscalização

Elane ressalta que a Codeba, como administradora dos portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, tem responsabilidade não apenas pelas operações portuárias, mas também pela preservação dos ecossistemas locais, o que inclui a gestão ambiental nos portos, controle da poluição, gestão adequada dos resíduos, fiscalização das operações portuárias, de retirada de resíduos de embarcação e fiscalização do abastecimento de embarcações. Isso sem citar a proteção da biodiversidade e o incentivo à utilização de tecnologias limpas, como a instalação de tomadas steck para alimentação dos rebocadores.

“A Codeba, além de ser uma gestora portuária, também desempenha papel de excelência no desenvolvimento econômico e na geração de negócios na região da Baía de Todos-os-Santos, por meio do apoio ao comércio e ao transporte marítimo, principais hubs logísticos para o transporte de mercadorias, tanto no comércio nacional, quanto internacional”, destaca a especialista.

A Codeba também tem investido na melhoria da infraestrutura portuária, com a ampliação e modernização de terminais, áreas de armazenamento e sistemas de transporte. Além disso, atua no fomento ao turismo sustentável, na atração de novos negócios e na geração de empregos ao redor dos portos da companhia, que são responsáveis por criar milhares de empregos diretos e indiretos na região da Baía de Todos-os-Santos. Segundo Elane, esse desenvolvimento tem efeitos diretos sobre a competitividade da Bahia no comércio global, com os olhos do mundo voltados para a Amazônia Azul.

Em defesa da capital da Amazônia Azul

O conjunto formado por Salvador e a Baía de Todos os Santos é considerado a capital da Amazônia Azul – a vasta zona econômica exclusiva que representa os recursos socioeconômicos e ambientais marinhos do Brasil.

Rica em recursos pesqueiros, petróleo e gás natural, a Baía de Todos os Santos abriga uma enorme biodiversidade, incluindo várias espécies de peixes, corais e mamíferos marinhos, além de ser um importante corredor de migração para espécies como baleias e golfinhos. Além disso, desempenha papel importante na regulação do clima global, sendo uma área fundamental para o equilíbrio climático do planeta.

“A Bahia, com sua extensa costa de 1.100 km, possui uma relação profunda e histórica com o mar”, lembra o diretor-presidente da Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Antonio Gobbo. “A economia do mar é um mosaico complexo e dinâmico de atividades inter-relacionadas que sustentam o crescimento econômico e a geração de empregos, além de gerir os recursos naturais e culturais de forma sustentável. Neste contexto, a Codeba tem desempenhado papel vital na promoção e desenvolvimento dessa economia.”

Por desenvolver um papel importante no desenvolvimento sustentável da economia do estado e na modernização das operações portuárias, a Codeba desenvolve parcerias estratégicas para ampliar o alcance das iniciativas. Uma delas é com a startup Carbono 14, que atua na restauração de recifes na Baía de Todos os Santos.

De acordo com o diretor da Pró-mar e CEO da Carbono 14, José Roberto Caldas, conhecido como Zé Pescador, as atividades de conscientização socioambiental da autoridade portuária têm criado iniciativas inovadoras voltadas para a conservação do oceano e para a restauração de ecossistemas, o que, segundo ele, projetará a companhia como o maior porto em gestão ambiental do Brasil.

“A autoridade portuária da Bahia desempenha um papel significativo na preservação ambiental, como sendo um dos polos de atividades portuárias e pesqueiras, um dos maiores do Brasil”, destaca Zé Pescador. “E como autoridade portuária, ela está comprometida com a implementação de práticas sustentáveis que buscam o equilíbrio econômico com a preservação do meio ambiente.”

De acordo com ele, a parceria entre a Codeba e sua startup transcende a questão da conservação dos recifes de corais. “Essa iniciativa contribui para toda a proteção de bancos pesqueiros e habitats marinhos, essenciais para biodiversidade, impulsionando a sustentabilidade na Bahia e na vasta área da capital da Amazônia Azul.”

As atividades da parceira passam pela promoção de palestras, oficinas e ações de limpeza submarina e de praias. Essas ações são realizadas próximas às unidades portuárias, em Salvador, e na região da Ilha de Maré. “Com isso, a Codeba dá mais alcance a essas ações, investindo em novos projetos com o envolvimento de comunidades tradicionais”, explica Zé Pescador. “A parceria com a Carbono 14 dá origem a um sítio de criação de corais para restaurar recifes da Baía de Todos-os-Santos, também atuando na área de biomonitoramento.”

Educação

Outra parceria de destaque da Codeba é com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em seu eixo Socioambiental. O objetivo desse trabalho é o de ampliar a conscientização sobre a Amazônia Azul e o uso sustentável de suas muitas riquezas. A ação propõe envolver professores, estudantes e comunidades locais, concedendo subsídios para a inclusão permanente e integrada desses temas nas escolas.

A iniciativa também visa a fomentar uma postura proativa das comunidades em relação à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Com isso, o Programa A TARDE Educação apresenta como diferencial a criação de conteúdos e módulos voltados às particularidades das comunidades costeiras e dos municípios envolvidos nas atividades da Codeba.

Os módulos de Educação Socioambiental serão estruturados de forma flexível e dinâmica, incorporando atividades interativas e exemplos práticos relacionados ao cotidiano dessas regiões, a fim de reforçar a educação socioambiental nas comunidades costeiras.