Com dívidas acima de R$ 480mi, Subway pede recuperação judicial | A TARDE

A SouthRock, controladora da marca Subway no Brasil, afrmou na quarta-feira, 13, que deu entrada no processo de recuperação judicial. A razão está no cancelamento da licença para operar pela matriz global e “outras circunstâncias” não mencionadas pela companhia. A rede de restaurantes possui uma dívida de mais de R$ 480 milhões.

A SouthRock entrou no final de 2023 em recuperação judicial junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em processo que incluiu algumas das marcas que opera no Brasil, como o Starbucks e o TGI Fridays. Em nota à imprensa, a empresa disse que a recuperação judicial do Subway no país foi requisitada de forma paralela, “mas distribuída por dependência à primeira”. O pedido foi apresentado nesta segunda-feira 11 à 1ª Vara de Falências de São Paulo e o processo corre em segredo de justiça.