Com investimento de R$ 1,5 bi, complexo eólico será inaugurado na BA

A AES Brasil e a Unipar irão realizar um evento na próxima terça-feira 3, para inaugurar o Complexo Eólico Tucano, localizado nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci, na Bahia. A cerimônia acontecerá das 17h30 às 20h30, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. O empreendimento recebeu investimentos de R$ 1,5 bilhão.

O projeto é uma parceria entre as duas empresas e trata-se do primeiro complexo eólico do Brasil a ter operação e manutenção realizadas localmente por uma equipe 100% feminina. Inclusive, parte da equipe que opera o empreendimento foi formada em uma iniciativa em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia, que promoveu o curso de Capacitação em Especialização Técnica em Manutenção e Operação de Parques Eólicos, para a formação de mulheres no setor.



O empreendimento tem por objetivo contribuir para evitar a emissão anual de 57,6 mil toneladas de gases de efeito estufa.