Com nova presidente, Neoenergia Coelba eleva em 70% investimentos no estado

A nova diretora-presidente da Neoenergia Coelba, Fabiana Lopes, detalhou as diretrizes estratégicas do plano histórico de R$ 24,7 bilhões anunciado nesta quinta-feira, 21, durante um almoço-debate promovido pelo LIDE Bahia, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador.

Segundo a executiva, o megapacote de investimentos para o quinquênio 2026-2030 não foi desenhado de forma isolada, mas sim baseado em um processo de "escuta ativa" com o Governo do Estado, prefeituras, investidores e o setor empresarial.

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Lopes destacou que o objetivo central da nova gestão é descentralizar os recursos, desdobrando o montante bilionário para atender as especificidades técnicas, industriais e agrícolas de cada uma das regiões do estado.

Esse é o momento de a gente abrir como esses R$ 25 bilhões serão investidos em cada uma das regiões Fabiana Lopes - diretora-presidente da Neoenergia Coelba

"E esse investimento foi muito planejado a partir da escuta ativa dos empresários, investidores, do setor público, do Governo do Estado, municípios e de toda a sociedade, para que a gente entendesse as especificidades de cada uma das regiões da Bahia e pudesse desdobrar os investimentos", completou Fabiana.