Coelba apresenta plano de R$ 24 bilhões para ampliar rede elétrica em toda a Bahia

A Neoenergia Coelba anunciou nesta quinta-feira, 21, um novo ciclo de investimentos de R$ 24,7 bilhões para a ampliação e modernização do sistema elétrico baiano entre 2026 e 2030. O anúncio foi realizado durante almoço-debate promovido pelo LIDE Bahia, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador.

O montante de R$ 24,7 bilhões representa um aumento de cerca de 70% em relação ao ciclo anterior de investimentos da Neoenergia Coelba e será direcionado para:

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obras de expansão da rede;

construção e ampliação de subestações;

implantação de novas linhas de transmissão;

modernização tecnológica em diferentes regiões do estado.

O evento também marcou a apresentação oficial de Fabiana Lopes como nova diretora-presidente da concessionária na Bahia. Ela assume o cargo após comandar a Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte, onde esteve à frente da distribuidora reconhecida nacionalmente pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

Evento reuniu empresários e lideranças políticas

O encontro promovido pelo LIDE Bahia reuniu representantes do setor produtivo, empresários, autoridades políticas e integrantes da cúpula da Neoenergia para discutir os impactos do novo ciclo de investimentos na economia baiana.

Durante o evento, o presidente do LIDE Bahia, Mario Dantas, afirmou que o encontro teve como objetivo aproximar investidores e lideranças econômicas para discutir projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento do estado.

Presidente do LIDE Bahia, Mario Dantas - Foto: Luiza Nascimento / Ag. A TARDE

“Aqui hoje é um almoço/debate do LIDE, que tem como objetivo principal exatamente esse: gerar conexões, promover o diálogo que possa gerar o desenvolvimento econômico no nosso estado. E hoje aqui nós estamos muito felizes em podermos anfitrionar dois momentos importantes para a Neoenergia Coelba", afirmou Dantas.

Ao comentar a mudança no comando da concessionária, Mario Dantas destacou a chegada de Fabiana Lopes à presidência da empresa e ressaltou a relevância do novo pacote de investimentos anunciado.

"Primeiro, que é a passagem de bastão do atual presidente Tiago, que passa a ser diretor executivo de distribuição do grupo Neoenergia, para Fabiana, uma mulher que mostra o empoderamento feminino nas empresas, que também é outra bandeira importante do LIDE. Mas, principalmente, podermos ouvir o detalhamento do investimento de cerca de R$ 25 bilhões nos próximos cinco anos", disse.

Segundo Dantas, os investimentos em energia elétrica têm impacto direto na capacidade de crescimento econômico e atração de novos empreendimentos para a Bahia.

"Percebe-se pelo seu montante, mas que se torna ainda muito mais importante pela característica geradora de desenvolvimento econômico que o investimento em energia elétrica tem. Quando você tem a oferta de energia elétrica, você pode implantar plantas industriais complexas, turísticas, imobiliárias, enfim, é um investimento que promove o desenvolvimento econômico em todos os setores da economia.”

Companhia detalha investimentos por regiões da Bahia

Durante a apresentação do plano, a nova diretora-presidente da Neoenergia Coelba, Fabiana Lopes, explicou que o planejamento foi elaborado a partir de demandas identificadas junto ao setor empresarial, representantes do poder público e lideranças regionais.

Nova diretora-presidente da Neoenergia Coelba, Fabiana Lopes - Foto: Luiza Nascimento / Ag. A TARDE

“Esse é o momento de a gente abrir como esses R$ 25 bilhões serão investidos em cada uma das regiões. E esse investimento foi muito planejado a partir da escuta ativa dos empresários, investidores, do setor público, do Governo do Estado, municípios e de toda a sociedade, para que a gente entendesse as especificidades de cada uma das regiões da Bahia e pudesse desdobrar os investimentos."

Fabiana afirmou ainda que o objetivo é ampliar a capacidade instalada da rede elétrica e melhorar o fornecimento de energia em todo o estado, acompanhando o crescimento econômico da Bahia.

"Então, a nossa expectativa é compartilhar com todos as melhorias que eles vão perceber na rede, a ampliação da nossa capacidade instalada para que a gente possa atrair ainda mais investimentos, melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento social e econômico para todos os baianos."

Segundo a companhia, o plano prevê a construção ou ampliação de 126 subestações e a implantação de mais de 44 mil quilômetros de redes de média e alta tensão. Os recursos serão distribuídos entre projetos de expansão energética, melhoria da qualidade do fornecimento, novas ligações e modernização da infraestrutura operacional.

Agronegócio, turismo e expansão imobiliária estão entre prioridades

A executiva também detalhou que os investimentos serão direcionados conforme as características econômicas de cada região da Bahia, contemplando setores como agronegócio, turismo, indústria e mercado imobiliário.

“A gente vai anunciar, em cada uma das sete mesorregiões, os investimentos que nós vamos fazer em subestações e em linhas de transmissão, atendendo às especificidades. Por exemplo, o extremo oeste, que tem um agro muito robusto, uma necessidade de irrigação. Quais são os investimentos e as subestações que a gente vai avançar, ampliar e construir lá."

Ao citar o potencial turístico do estado, Fabiana Lopes destacou a necessidade de fortalecimento da infraestrutura energética em municípios que recebem grande fluxo de visitantes.

"Toda a nossa costa. Então, a maior costa do Brasil está aqui na Bahia. Como é que a gente vai direcionar os nossos investimentos para que os mais de 8 milhões de visitantes que chegam todo ano para vivenciar a nossa costa e esse paraíso turístico que a gente tem aqui também possam usufruir."

Ela também comentou sobre o crescimento imobiliário registrado em diferentes cidades baianas e a necessidade de expansão da rede elétrica para acompanhar essa demanda.

"A expansão imobiliária que tem acontecido e é bastante representativa em várias regiões da Bahia, não só aqui em Salvador e na região metropolitana, mas também em outras regiões. Como é que a gente vai organizar tudo isso através de iniciativas de melhoria da qualidade e da infraestrutura da rede e de ampliação da nossa capacidade instalada.”

Bahia receberá metade dos investimentos nacionais da Neoenergia

O CEO do grupo Neoenergia, Eduardo Capelastegui, afirmou que a Bahia será o principal destino do pacote nacional de investimentos da empresa para os próximos cinco anos.

“Hoje é um dia muito importante para a Neoenergia e para a Bahia. Hoje vamos anunciar aqui um volume de investimentos recorde de R$ 50 bilhões em cinco anos em todo o Brasil, e a Bahia vai ter um papel muito relevante porque, desses R$ 50 bilhões, a metade, R$ 25 bilhões, vai ser investida na Bahia."

CEO do grupo Neoenergia, Eduardo Capelastegui - Foto: Luiza Nascimento / Ag. A TARDE

Segundo ele, os recursos serão utilizados tanto para expansão quanto para reforço da rede elétrica, buscando aumentar a capacidade de resposta diante de eventos climáticos extremos.

"E vão ser investidos em expansão de rede, em reforço da rede, fazendo uma rede mais resiliente, combatendo essas situações climáticas que estamos vendo nos últimos anos, muito fortes. Então, enfim, hoje é um dia muito importante. E muitos anúncios."

O executivo destacou ainda que os investimentos estarão espalhados por diferentes regiões do estado e devem estimular a geração de emprego e renda.

"Esse investimento vai ser um investimento regional, disperso por todo o estado: litoral norte, litoral sul, metropolitano, centro e oeste. Vai ser um investimento que vai criar muita renda para a Bahia. Não só para elevar a energia, mas para o crescimento, a criação de emprego, a criação de renda, a possibilidade de crescimento de novos negócios."

Ao encerrar a apresentação, Capelastegui afirmou que o fortalecimento do sistema elétrico é fundamental para sustentar o crescimento econômico da Bahia.

"Enfim, a energia, no final, acaba sendo o motor da economia. Sem energia, a economia não pode crescer na velocidade que queremos. Portanto, notícias muito positivas e estamos muito satisfeitos em poder vir aqui para anunciar todas essas boas notícias.”

Setor do turismo aposta em fortalecimento da infraestrutura

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, afirmou que o crescimento do turismo na Bahia exige investimentos constantes na infraestrutura energética, principalmente em destinos com grande fluxo de visitantes.

“A Neoenergia Coelba acaba de renovar o seu contrato de concessão do fornecimento de energia no estado e aí aproveita, reúne o setor empresarial para mostrar os investimentos nos próximos anos."

Segundo o secretário, a parceria entre o setor turístico e a concessionária tem sido importante para atender períodos de alta demanda em regiões turísticas.

"A Neoenergia Coelba tem sido uma parceira do turismo da Bahia, por bem atender pontos turísticos do nosso estado, que em determinados períodos do ano aumentam bastante a demanda, exigindo reforço no fornecimento de energia desses pontos, bem como também atenção especial."

Secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar - Foto: Luiza Nascimento / Ag. A TARDE

Maurício Bacelar afirmou ainda que a expectativa é que os novos investimentos acompanhem o crescimento do turismo baiano nos próximos anos.

"A nossa expectativa é de que o turismo da Bahia continue contando com a Neoenergia Coelba na sua expansão, já que o turismo tem atravessado um momento bastante virtuoso, com o maior crescimento do país.”