Prefeito de Camaçari se reúne com donos do Grupo City na Inglaterra

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O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), embarcou para a Inglaterra, na quarta-feira, 20, onde cumprirá agenda na cidade de Manchester (noroeste do país), até a próxima segunda, 25.

Entre os compromissos estão reuniões com o Conselho Municipal de Manchester e o Grupo City (dono de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia).

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A ideia também, de acordo com o chefe do Executivo camaçariense, é acompanhar de perto projetos ligados ao futuro Centro de Treinamento do Esquadrão de Aço, que está sendo construído no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e tem um investimento de R$ 300 milhões.

"[Vamos] realizar visitas técnicas e intercâmbios voltados às áreas de esporte, desenvolvimento urbano e impacto social, para conhecer experiências que podem contribuir com o desenvolvimento de Camaçari. Também vamos apresentar o potencial da nossa cidade", afirmou o petista.

Quem assume a Prefeitura?

Com a viagem de Luiz Caetano para a Inglaterra, a vice, Pastora Déa (PSB), assume interinamente o comando do Executivo municipal. O ato oficial de passagem do cargo ocorreu no gabinete do gestor, também na quarta-feira, 20.

Pastora Déa (PSB), vice de Caetano, assumiu a Prefeitura de Camaçari com a viagem do titular à Inglaterra - Foto: William Rocha/Prefeitura de Camaçari

Bahia e Grupo City lançaram pedra fundamental do novo CT em fevereiro

Em fevereiro, o Esporte Clube Bahia SAF apresentou o novo centro de treinamento do Esquadrão de Aço com investimento de R$ 300 milhões e mais de 560 mil metros quadrados.

O City Football Academy Bahia ficará localizado em Camaçari, prometendo ser o mais moderno de todo o Nordeste e um dos mais completos do país.

O equipamento contará com:

12 campos de futebol, sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base;

1 miniestádio para mil pessoas;

1 hotel;

1 centro administrativo;

144 vagas de alojamento;

500 vagas de estacionamento.

Evento em fevereiro deste ano marcou o lançamento da pedra fundamental do novo CT - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A estrutura seguirá o modelo de excelência dos City Football Academies espalhados pelo mundo, como os de Manchester, Nova York, Montevidéu e Melbourne. No novo CT estarão reunidos o futebol profissional masculino e feminino, além das categorias de base e demais setores administrativos do clube.

Além do espaço, o lugar é localizado estrategicamente, a apenas 15 minutos do Aeroporto Internacional de Salvador e a 40 minutos da Arena Fonte Nova.