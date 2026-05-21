Discurso de Ceni sobre as joias da base diverge da realidade no Bahia

Em janeiro, durante a coletiva após o triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o Vitória, no primeiro BaVi do ano — que contou com o brilho da joia da base Dell para garantir o resultado positivo —, o técnico Rogério Ceni afirmou que cinco Pivetes de Aço passariam a ganhar mais minutos, inclusive em grandes competições, como o Brasileirão e a Copa do Brasil.



Os nomes citados pelo treinador tricolor para entrar na rotação do time principal foram Dell, Ruan Pablo, Kauê Furquim, David Martins e Fredi Lippert. Na ocasião, Ceni garantiu que “a tendência era de que as joias ganhassem mais espaço com o passar do tempo”.



No entanto, a declaração do comandante diverge da minutagem oferecida aos meninos da base. Isso porque, à exceção de Ruan Pablo, que está em recuperação de lesão há quase quatro meses, os Pivetes de Aço praticamente não ganharam minutos em campo após o término do Campeonato Baiano.



Desde o fim da competição estadual, quem mais recebeu oportunidades foi Dell, com apenas 34 minutos em campo, seguido por David Martins, que atuou por nove minutos — oito na goleada por 4 a 1 sofrida diante do Remo e um contra o Vitória, ambas pelo Brasileirão. Já Kauê Furquim e Fredi Lippert sequer foram acionados pelo treinador.



Além disso, considerando toda a temporada, a minutagem das joias da base do Bahia também é baixa, mesmo levando em conta as partidas disputadas no Campeonato Baiano. Ao todo, Dell soma 14 partidas, mas apenas 635 minutos em campo, o que representa aproximadamente sete jogos completos pelo Esquadrão na temporada.



O mesmo acontece com os outros Pivetes de Aço, mas com números ainda mais tímidos. Fredi Lippert soma cinco jogos, com 450 minutos em campo — sendo o único que completou todas as partidas que disputou. Já Kauê Furquim tem sete aparições, com 433 minutos jogados, o equivalente a cerca de quatro partidas completas, enquanto David Martins participou de 11 jogos sob o comando de Ceni, mas acumulou apenas 343 minutos em campo, o que representa aproximadamente três jogos inteiros.





Confira a minutagem das joias da base com Ceni:

Dell: 635 minutos

Fredi Lippert: 450 minutos

Kauê Furquim: 433 minutos

David Martins: 343 minutos

Ruan Pablo: 266 minutos *

*Lesionado desde janeiro.



Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



A baixa minutagem oferecida aos Pivetes de Aço na temporada, mesmo após Rogério Ceni afirmar que os jogadores ganhariam mais espaço, também levanta dúvidas sobre outra declaração do treinador. Em março, o comandante foi enfático ao afirmar que o “maior reforço do Bahia na temporada foram os garotos da base”, que foram colocados à prova e mostraram que poderiam atuar pelo time principal. Na prática, contudo, os “reforços” pouco entraram em campo.

Além disso, vale destacar que, muitas vezes, os Pivetes de Aço sequer têm sido relacionados para os jogos e, nas oportunidades em que aparecem na lista final, em algumas delas acabam sendo cortados do banco de reservas.

As poucas oportunidades concedidas aos jovens que mais chamaram a atenção do treinador no início da temporada se tornam ainda mais evidentes após outro atleta da base passar a ganhar minutos, “furando a fila” das joias citadas anteriormente. Trata-se de Caio Suassuna, que entrou em campo nos dois últimos jogos do Bahia, contra Remo e Grêmio, ainda que por pouco tempo: quatro e seis minutos, respectivamente.