Bahia pode ter até 5 mudanças na escalação contra o Coritiba; confira

O Esporte Clube Bahia volta a campo apenas na próxima segunda-feira, 25, às 20h, contra o Coritiba, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), com uma série de novidades na equipe titular.



Para o confronto, o técnico Rogério Ceni promoverá, pelo menos, três mudanças na escalação inicial e até cinco no total. Isso porque, além da lesão de Luciano Juba, o treinador também não contará com Erick, suspenso, enquanto Ramos Mingo e Kike Oliveira voltam a ficar à disposição, e Sanabria pede passagem. Dessa forma, o comandante tricolor deve alterar significativamente o time titular.



Alterações "naturais"

Para a vaga de Juba, que só deve voltar a atuar após a Copa do Mundo, Ceni deve optar por Iago Borduchi, substituto natural do camisa 46. Outra possibilidade para a lateral esquerda é Zé Guilherme, mas com menor chance de iniciar entre os titulares, já que sua última atuação pela equipe principal aconteceu há exatos três meses.



No meio de campo, Jean Lucas deve assumir a titularidade no lugar de Erick. O camisa 6 sempre foi tratado como titular da equipe comandada por Rogério Ceni, mas, na última partida, contra o Grêmio, começou no banco de reservas e sequer entrou em campo. Outra alternativa para o setor é o uruguaio Michel Araujo. Vale lembrar que, assim como Erick, Rodrigo Nestor também está suspenso.

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Na zaga, Ramos Mingo deve apenas retomar a vaga ocupada por Kanu no último jogo. O argentino é titular pelo lado esquerdo da defesa tricolor e ficou fora da partida anterior apenas em razão da suspensão automática causada pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Cruzeiro.





Ataque tricolor também pode ter ajustes

No ataque, outra mudança que pode ocorrer em relação ao último compromisso é o retorno de Kike Oliveira, que desfalcou a equipe devido a restrições contratuais, já que está emprestado ao Esquadrão pelo Grêmio.



Outro nome que pode surgir como surpresa entre os titulares é Mateo Sanabria. O argentino marcou o gol de empate do Bahia no último domingo, 17, e vem ganhando espaço em meio ao baixo rendimento dos atacantes de beirada. Na coletiva após a partida contra o Grêmio, Rogério Ceni afirmou que “nada impede que ele comece o próximo jogo”.





Confira as mudanças e possíveis alterações no time titular do Bahia: