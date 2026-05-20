Di Maria se declara a atacante de R$ 56 milhões acertado com o Bahia

Campeão por onde passou, seja na Europa ou Seleção Argentina, Ángel Di María se despediu de forma especial do atacante Alejo Véliz, companheiro de Rosario Central acertado com o Bahia. A joia de 22 anos atuou pela última vez ao lado da torcida na goleada da equipe sobre o Universidad Central, da Venezuela, pela Libertadores, na noite desta terça-feira, 19.

"O último no gigante (Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central). Sei que essas cores vão sentir muito a sua falta e, quanto a nós, nem te digo amigo. Espero que você seja muito feliz, saiba que essa casa sempre vai estar de portas abertas. Eu te amo", escreveu Di Maria em story publicado no Instagram.

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Publicação de Di Maria na instagram - Foto: Reprodução

Alejo Véliz pertence ao Tottenham, da Inglaterra, e está emprestado ao clube argentino desde 2025. Ele é revelado nas categorias de base do próprio Rosario Central, e foi negociado com o time inglês quando tinha apenas 19 anos.

Trajetória do artilheiro

Apesar de se apresentar como um atleta promissor, o centroavante recebeu poucas oportunidades no Tottenham e chegou a ser emprestado ao futebol espanhol, mas as passagens por Sevilla e Espanyol não contribuíram para o desenvolvimento do jogador.

Pensando em reforçar o setor ofensivo para esta temporada, o Bahia fechou, em fevereiro deste ano, a contratação do atacante por 9 milhões de euros (R$ 56 milhões), que se apresentará ao Tricolor na janela de transferências do meio do ano. Alejo Véliz ainda tem partidas a disputar antes da parada para a Copa do Mundo, mas ambas fora de casa.

Já Di María, companheiro de clube, também é prata da casa do Rosário Central e retornou ao clube em 2025 após deixar o Benfica. Apesar dos 38 anos de idade, o jogador marcou 19 gols em 44 jogos pelo time português antes de acertar a volta para casa.