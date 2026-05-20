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HOME > esportes > E.C.BAHIA

NOVO DESAFIO

Ex-técnico do Bahia é anunciado pelo lanterna do Campeonato Mexicano

Treinador estava livre no mercado desde que deixou o Fortaleza, em 2025

Lucas Vilas Boas
Por
Renato Paiva é o novo técnico do Santos Laguna, do México
Renato Paiva é o novo técnico do Santos Laguna, do México - Foto: Divulgação | Fortaleza

Após ter ficado nove meses livre no mercado, o técnico Renato Paiva foi anunciado como novo reforço do Santos Laguna, clube do México que terminou a 2ª fase do campeonato nacional como lanterna. Ele assumiu o cargo de treinador em uma equipe pela última vez no ano passado, quando foi o comandante do Fortaleza em curta passagem que durou apenas dez jogos.

O português também comandou o Botafogo antes de chegar ao Leão do Picí, mas foi demitido depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, diante do Palmeiras. Apesar da derrota, o Alvinegro chamou a atenção doe todo o planeta ao vencer por 1 a 0 o PSG, atual campeão da Champions League.

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Trajetória no Fortaleza

Em menos de um mês da eliminação com o clube carioca, Renato Paiva foi contratado pelo Fortaleza para comandar uma reação da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. A situação que já era ruim com a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda, contudo, ficou ainda pior.

Sob o comando do treinador, o Leão do Picí venceu apenas uma partida, empatou três e perdeu seis, além da eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, para o Vélez Sarsfield, da Argentina. A passagem foi encerrada 31 dias depois do anúncio da chegada, enquanto o clube amargava um jejum de oito jogos sem vencer.

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Renato Paiva vai treinar um clube mexicano pela terceira vez na carreira. Ele já comandou o León, em 2022, e o Toluca, nas temporadas 2023/24 e 2024/25.

O Santos Laguna, clube que vai receber o português, terminou a fase Clausura da Liga Mexicana na lanterna, com apenas 12 pontos em 17 jogos. Na Apertura, equivalente à primeira fase da competição, a equipe terminou na 11ª posição, com 17 pontos.

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Tags

Futebol internacional mercado da bola Renato Paiva

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