Craques convocados por Ancelotti são indicados ao Golden Boy 2026

A Seleção Brasileira ainda não se encaixou dentro de campo sob o comando de Carlo Ancelotti e, na visão dos torcedores, a esperança de título na Copa do Mundo 2026 é abalada pelos resultados decepcionantes. A geração dos jovens jogadores, contudo, é um ponto positivo que tende a melhorar a visão de futuro do Brasil.

O atacante Endrick, do Real Madrid, e Rayan, do Bournemouth, por exemplo, foram indicados ao prêmio Golden Boy de 2026, que será dado ao melhor atleta sub-20 do futebol europeu na temporada. Além da dupla convocada para defender a Amarelinha no Mundial, o craque Estêvão, do Chelsea, e outros quatro jogadores brasileiros estão na lista de 100 nomes divulgada pelo jornal "Tuttosport" nesta quarta-feira, 20.

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Brasileiros indicados ao Golden Boy 2026

Endrick | Lyon e Real Madrid;

Estêvão | Chelsea;

Kauã Elias | Shakhtar Donetsk;

Rayan | Bournemouth;

Souza | Tottenham;

Vitor Reis | Girona;

William Gomes | Porto.

Estêvão é o artilheiro da era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira com cinco gols marcados, mas sofreu uma grave lesão muscular na coxa e ficou de fora da convocação final. Outro jogador revelado na base do Palmeiras, o zagueiro Vitor Reis, do Girona, foi chamado para defender o Brasil no amistoso contra a Croácia, em março.

O último brasileiro a vencer o prêmio Golden Boy foi Alexandre Pato, em 2009, quando defendeu o Milan, da Itália. O atual vencedor é o astro Desiré Doué, do PSG e da Seleção Francesa.

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, é considerado o maior favorito ao prêmio, à frente de outros grandes nomes como Zaïre-Emery, do PSG, Cubarsí, também do Barça, Diomande, do RB Leipzig, e Estêvão.

Com 13 jogadores, a França é o país com o maior número de representantes, seguido de Inglaterra (10), Espanha (8), Alemanha, Brasil e Holanda (7), Portugal (5) e Itália (4).