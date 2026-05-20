Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

JOIAS INTERNACIONAIS

Craques convocados por Ancelotti são indicados ao Golden Boy 2026

Jogadores que estarão presentes na Copa do Mundo 2026 integram a lista dos 100 nomes

Lucas Vilas Boas
Por
Endrick em campo pela Seleção Brasileira
Endrick em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

A Seleção Brasileira ainda não se encaixou dentro de campo sob o comando de Carlo Ancelotti e, na visão dos torcedores, a esperança de título na Copa do Mundo 2026 é abalada pelos resultados decepcionantes. A geração dos jovens jogadores, contudo, é um ponto positivo que tende a melhorar a visão de futuro do Brasil.

O atacante Endrick, do Real Madrid, e Rayan, do Bournemouth, por exemplo, foram indicados ao prêmio Golden Boy de 2026, que será dado ao melhor atleta sub-20 do futebol europeu na temporada. Além da dupla convocada para defender a Amarelinha no Mundial, o craque Estêvão, do Chelsea, e outros quatro jogadores brasileiros estão na lista de 100 nomes divulgada pelo jornal "Tuttosport" nesta quarta-feira, 20.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Brasileiros indicados ao Golden Boy 2026

  • Endrick | Lyon e Real Madrid;
  • Estêvão | Chelsea;
  • Kauã Elias | Shakhtar Donetsk;
  • Rayan | Bournemouth;
  • Souza | Tottenham;
  • Vitor Reis | Girona;
  • William Gomes | Porto.

Leia Também:

"TE AMO"

Di Maria se declara a atacante de R$ 56 milhões acertado com o Bahia
Di Maria se declara a atacante de R$ 56 milhões acertado com o Bahia imagem

CLIMA DO HEXA

Vitória lança camisas especiais do Brasil para a Copa do Mundo 2026
Vitória lança camisas especiais do Brasil para a Copa do Mundo 2026 imagem

FÁBRICA DE TALENTOS

Com brilho do goleiro Davi, Vitória empata com o Cruzeiro no Sub-20
Com brilho do goleiro Davi, Vitória empata com o Cruzeiro no Sub-20 imagem

Estêvão é o artilheiro da era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira com cinco gols marcados, mas sofreu uma grave lesão muscular na coxa e ficou de fora da convocação final. Outro jogador revelado na base do Palmeiras, o zagueiro Vitor Reis, do Girona, foi chamado para defender o Brasil no amistoso contra a Croácia, em março.

O último brasileiro a vencer o prêmio Golden Boy foi Alexandre Pato, em 2009, quando defendeu o Milan, da Itália. O atual vencedor é o astro Desiré Doué, do PSG e da Seleção Francesa.

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, é considerado o maior favorito ao prêmio, à frente de outros grandes nomes como Zaïre-Emery, do PSG, Cubarsí, também do Barça, Diomande, do RB Leipzig, e Estêvão.

Com 13 jogadores, a França é o país com o maior número de representantes, seguido de Inglaterra (10), Espanha (8), Alemanha, Brasil e Holanda (7), Portugal (5) e Itália (4).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Golden Boy 2026

Relacionadas

Mais lidas