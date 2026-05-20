FÁBRICA DE TALENTOS
Com brilho do goleiro Davi, Vitória empata com o Cruzeiro no Sub-20
Leãozinho visitou a equipe mineira nesta quarta-feira, 20
O Esporte Clube Vitória empatou a quinta partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Em duelo realizado nesta quarta-feira, 20, na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte, o Leãozinho ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro.
Além do sistema defensivo como um todo, o goleiro Davi foi um dos principais destaques do jogo. Ele protagonizou intervenções importantes e defendeu um pênalti aos 25 minutos do segundo tempo. A equipe baiana agora chega aos seis jogos de invencibilidade no Brasileirão.
Para o duelo válido pela 13ª rodada, o técnico Mário Henrique utilizou a seguinte escalação: Davi Barbosa; Gean, Kauan, Ivan Henrique e Cauan Farias (Luis Aucélio); Nico Talero, Juninho e Alejandro Almaraz (Emanoel); Hiago Fernandes, Wanderson (Guilherme Inácio) e Ruan Gabriel (Faísca).
Classificação e próximo compromisso
Com o resultado, o Vitória sobe para 17 pontos e ocupa, no momento, a 12ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. Com 22 pontos conquistados, o Cruzeiro é o quarto colocado.
O Rubro-Negro volta a jogar no sábado, 23, às 9h, contra o Atlético de Alagoinhas, no CT Manoel Pontes Tanajura. A partida é válida pela rodada 12 do Campeonato Baiano da categoria.